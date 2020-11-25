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Samsung’un yeni yıl öncesinde piyasaya sunmaya hazırlandığı giriş seviyesi yeni telefonları Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı. Her iki model de sınıflarında kamera tarafıyla farklılaşmaya çalışacak.

Galaxy A12 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A12 modelinde 6.5 inçlik HD+ TFT LCD ekran bizi kaşılıyor. V çentik tasarımı ile nispeten çerçevesiz bir tasarım sunan modelde 4+4 formatında bir yonga seti kullanılıyor. 3GB/4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri geniş bir fiyatlandırmaya olanak tanıyacak.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

5000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Knox güvenlik platformu ile korunan telefonda ayrıca kenar parmak izi okuyucusu da mevcut. Model için fiyatlar şu şekilde:

4GB RAM+64GB depolama - 179 Avro

4GB RAM+128GB depolama – 199 Avro

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Galaxy A02s özellikleri ve fiyatı

Galaxy A02s biraz daha giriş seviyesinin altına iniyor. Yine 6.5 inçlik HD+ çentikli ekran, 8 çekirdekli daha güçsüz bir işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama, 5000mAh kapasiteli batarya ve 15W hızlı şarj mevcut. Parmak izi okuyucuya ise yer verilmemiş.

Kamera tarafında 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörlere yer verilmiş. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. Bu model de 150 Avro şeklinde satılacak. Ocak ayından itibaren her iki model de piyasada bulunabilecek.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a12-galaxy-a02s-2021-budget-phones/

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