Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 12 kişi burada

    Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı

    Galaxy A12 modeli kamera, hızlı şarj ve bellek seçenekleri ile biraz daha yetenekli. Galaxy A02s ise fazla beklentisi olmayan bütçeye odaklanmış tüketicileri hedefliyor.
    1 sa.
    211
    12
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni yıl öncesinde piyasaya sunmaya hazırlandığı giriş seviyesi yeni telefonları Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı. Her iki model de sınıflarında kamera tarafıyla farklılaşmaya çalışacak.

    Galaxy A12 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A12 modelinde 6.5 inçlik HD+ TFT LCD ekran bizi kaşılıyor. V çentik tasarımı ile nispeten çerçevesiz bir tasarım sunan modelde 4+4 formatında bir yonga seti kullanılıyor. 3GB/4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri geniş bir fiyatlandırmaya olanak tanıyacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?"

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

    5000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Knox güvenlik platformu ile korunan telefonda ayrıca kenar parmak izi okuyucusu da mevcut. Model için fiyatlar şu şekilde:

    4GB RAM+64GB depolama - 179 Avro

    4GB RAM+128GB depolama – 199 Avro

    Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy A02s özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A02s biraz daha giriş seviyesinin altına iniyor. Yine 6.5 inçlik HD+ çentikli ekran, 8 çekirdekli daha güçsüz bir işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama, 5000mAh kapasiteli batarya ve 15W hızlı şarj mevcut. Parmak izi okuyucuya ise yer verilmemiş.

    Kamera tarafında 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörlere yer verilmiş. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. Bu model de 150 Avro şeklinde satılacak. Ocak ayından itibaren her iki model de piyasada bulunabilecek.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a12-galaxy-a02s-2021-budget-phones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. FIFA 21'in yeni nesil özellikleri açıklandı; yeni nesil özellikleri sistem gereksinimleri artmasın diye PC'ye gelmeyecek 44 dk. Hyundai, İzmit'te üreteceği yeni SUV modelin adını açıkladı 1 sa. Elon Musk, Tesla hisselerindeki inanılmaz yükseliş sayesinde dünyanın en zengin 2. insanı oldu 1 sa. Tıbbi durumların takibinde kullanılabilecek deneysel kontakt lens geliştirildi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy A12 ve Galaxy A02s tanıtıldı Sonraki The Mandalorian maceralarına odanızda devam edecek 10 sa. Arcade yarış oyunu Warp Drive, 27 Kasım'da Apple Arcade'e geliyor 11 sa. Wonder Woman 1984'ün Türkiye vizyon tarihi açıklandı 12 sa. Arkeologlar Pompei kalıntıları arasında iki ceset daha buldu 13 sa. E-devlet’in ardından şimdi de e-İŞ geliyor 13 sa. David Beckham'ın FIFA 21'den kazandığı çılgın para ortaya çıktı 13 sa. Cyberpunk 2077'nin PS5 ve PS4 Pro'dan alınan oynanış görüntüleri paylaşıldı 14 sa. Red Dead Online artık bağımsız olarak satılacak 14 sa. Avrupa'daki çevreci kuruluşlar şarj edilebilir hibrit araçlara savaş açtı 15 sa. Yakın gelecekte çok katmanlı plastikler geri dönüştürülebilir 15 sa. Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 16 sa. Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü 16 sa. AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak 16 sa. Monster'da Bu Hafta - DiRT Rally 17 sa. Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor 17 sa. Yeni nesil Nissan Note Japonya'da tanıtıldı 17 sa. B&O ilk 48 inçlik OLED televizyonu için LG ile iş birliği yaptı 18 sa. The Witcher 2. sezon çekimlerinden Geralt'ın olduğu görseller paylaşıldı 18 sa. Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Intel işlemciler Hitman 3 oyununda daha optimize olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Patronu: Yeni IP'ye Yatırım Yapmak Çok Riskli
    Bölüm Sonu Canavarı
    KABLONET
    DH Forum
    Five Nights At Freddy's Filminin Çekimleri İlkbaharda Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 8,02 - Euro 9,52 - Altın 465 | 24 KASIM 🔥
    DH Forum
    Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi
    DonanımHaber
    Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bır...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız