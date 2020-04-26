Honor 10X'in X10 ismiyle geleceği onaylandı ve teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı

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Geçtiğimiz haftaya ait bir rapor, Huawei'in alt kuruluşu Honor’ın piyasaya süreceği bir sonraki X serisi modelinin öncesinde düşünüldüğü gibi Honor 10X ismiyle değil Honor X10 ismiyle geleceği iddiasını içeriyordu.

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Honor'ın Başkanı Zhao Ming bugün bahsi geçen söylentinin doğru olduğunu, Honor 10X'in Honor X10 olarak yeniden adlandırılacağını ve 5G'li bir model olacağını açıkladı.

Söylentilere göre şirketin modelin ismi üzerinde değişiklik yapmasındaki temel sebep cihazın Redmi'nin yakın gelecekte tanıtacağı Redmi 10X'iyle karıştırılmasını önlemek. Bu söylenti kulağa hayli mantıklı geliyor ancak Ming, ürünü yeniden adlandırmanın arkasındaki neden konusunda sessiz kaldı. Bu yüzden asıl sebebi henüz bilmiyoruz.

Honor X10'a dair şu ana kadar öğrendiklerimizden kısaca söz edecek olursak; yeni bir sızıntı cihazın 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.63 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca ekranın 120Hz yenileme hızını destekleyeceği de iddia ediliyor.

Kirin 820 5G yonga setinden gücünü alacağı söylenen cihazın 22.5W'lık hızlı şarj desteğine sahip 4.200mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Son olarak cihaz, yana konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu ile geliyor.

Honor X10'un daha iddialı özelliklere ve daha yüksek bir fiyat etiketine sahip pro varyantı Honor X10 Pro'nun da yolda olduğuna dair söylentiler mevcut ancak resmi olarak onaylanmış durumda değil. Cihazın Kirin 985 yonga setinden gücünü alacağı da söyleniyor.

Honor X10 serisinin Mayıs ayında tanıtılması ve serinin ana modeli X10'un 2.000 yuanın (~ 282 $) altında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.



https://www.gizmochina.com/2020/04/26/honor-x10-officially-renamed-key-specs-leaked/

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