Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak

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5G altyapılarının yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte akıllı telefon üreticilerinin daha geniş kitleleri etkileme yarışı devam ediyor. Bunda en büyük rol şüphesiz uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarında olacak.

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Samsung Galaxy A22 5G özellikleri ve fiyatı

Galaxy A22 5G firmanın son dönemde benimsediği katılımlı ODM tarzının son örneği olacak. Üretimi tamamen tedarikçi firmaya bırakmak yerine Samsung da belirli noktalarda geliştirme çalışmalarına katılıyor. Bu sayede maliyetler de düşüyor.

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Galaxy A22 5G modelinin Galaxy A21s ile aşağı yukarı benzer özellikler taşıması bekleniyor. Nokta çentikli IPS ekran, Exynos veya MediaTek yonga seti, dörtlü arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya bunlar arasında.

Galaxy A22 5G modelinin fiyatı 185$ civarında olacak. Bu da onu Çinli ucuz 5G telefonlar ile aynı kulvara sokacak. Samsung ayrıca Galaxy A32 5G adını taşıyan ve 365$ civarında fiyatı olacak bir model daha hazırlıyor. Bu iki model gelecek yılın ilk yarısında piyasada olacak.

https://www.gizmochina.com/2020/12/21/samsung-galaxy-a22-5g-could-be-the-most-affordable-5g-phone-brand-next-year/

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