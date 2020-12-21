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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak

    Samsung Galaxy A22 5G modeli ODM tarzında üretilerek maliyetleri düşürecek. Çinli rakipleri gibi Samsung da 200$ altına inerek geniş bir kitleye ulaşmak istiyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak
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    5G altyapılarının yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte akıllı telefon üreticilerinin daha geniş kitleleri etkileme yarışı devam ediyor. Bunda en büyük rol şüphesiz uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarında olacak.

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    Samsung Galaxy A22 5G özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A22 5G firmanın son dönemde benimsediği katılımlı ODM tarzının son örneği olacak. Üretimi tamamen tedarikçi firmaya bırakmak yerine Samsung da belirli noktalarda geliştirme çalışmalarına katılıyor. Bu sayede maliyetler de düşüyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı"

    Galaxy A22 5G modelinin Galaxy A21s ile aşağı yukarı benzer özellikler taşıması bekleniyor. Nokta çentikli IPS ekran, Exynos veya MediaTek yonga seti, dörtlü arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya bunlar arasında.

    Galaxy A22 5G modelinin fiyatı 185$ civarında olacak. Bu da onu Çinli ucuz 5G telefonlar ile aynı kulvara sokacak. Samsung ayrıca Galaxy A32 5G adını taşıyan ve 365$ civarında fiyatı olacak bir model daha hazırlıyor. Bu iki model gelecek yılın ilk yarısında piyasada olacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/21/samsung-galaxy-a22-5g-could-be-the-most-affordable-5g-phone-brand-next-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    A21S leşş yahu 5Gyi napsın onu alan adam
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    straitsresearch 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung Galaxy A22 5G may reportedly launch in the second half of 2021. The phone is expected to launch in markets like India and other South East Asian countries as well. It is positioned to be as one of the most affordable 5G handsets in the future. Samsung Galaxy A22 5G is expected to be a successor to the Samsung Galaxy A21 that was launched in April this year. In the first half of 2021, Samsung is also expected to launch the Samsung Galaxy A32 5G phone that may be priced slightly higher than the rumoured Samsung Galaxy A22 5G.

    Korean publication Daum.net https://straitsresearch.com/reports that Samsung Galaxy A22 5G may launch in the second half of 2021. If true, this marks a slight delay in the company's traditional yearly refresh cycle, as the predecessor Samsung Galaxy A21 was launched in April. In any event, Samsung Galaxy A22 5G is expected to be priced at KRW 200,000 (roughly Rs. 13,300). It may launch in India and other South East Asian markets. Ahead of the Samsung Galaxy A22 5G launch, Samsung is reported to launch the Galaxy A32 5G that is expected to be slightly expensive than the Galaxy A22 5G. The latter is being speculated to accelerate adoption of 5G in developing markets.
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