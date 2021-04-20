Samsung Galaxy A22'nin tasarımı ortaya çıktı

Akıllı telefonlar için aksesuar üreten bir firma, henüz resmiyet kazanmamış Samsung Galaxy A22'yi şeffaf kılıf içerisinde gösteren birkaç fotoğraf yayınladı. Böylelikle cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiş olduk.

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Arka panel tasarımı yeni modelin Galaxy M62/F62'ye çok benzeyeceğini gösteriyor. Zira bu kısımda ince dikey çizgiler mevcut. Ayrıca akıllı telefonun, garip bir şekilde LED flaş içermeyen dörtlü kamera sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Oysa ki Galaxy A12'de bile LED flaşa yer verilmişti.

Kamera konfigürasyonu da belli olmuştu

Geçtiğimiz ay Galaxy A22'nin ana kamera konfigürasyonu internete sızdırıldı. Cihazın arka tarafında 48 + 8 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan bir kamera sistemi görev yapacak. Selfie kamerası ise 13 megapiksel sensör içerecek.

Omdia'nın sağladığı verilere göre 19.4 milyon satış rakamına ulaşan Galaxy A21s, 2020'nin en popüler beşinci modeli haline geldi. Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy A22'nin de aynı başarıyı tekrar etmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a22_pictured_in_case_renders_a_month_or_two_before_its_official_unveiling-news-48724.php

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