YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor

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Google, 9-12 yaşları arasındaki çocuğu olan ebeveynler için YouTube'a yeni bir çözüm eklemek üzere. Arama devi, belirli işlevlere erişimi kısıtlayarak ve yaş sınırlarını belirlemeye yönelik algoritmaları geliştireren bir ebeveyn denetim sistemi oluşurdu.

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Yeni YouTube politikasıyla neredeyse reklamsız video kalmayacak

Bu çözüm, ana YouTube platformunda, ebeveyn denetimi modu altında kullanıma sunulacak. Artık çocuk, kontrollü bir Google hesabı aracılığıyla Youtube'u kullanabilecek ve ebeveynler, onun için hangi işlevlerin ve videoların sunulacağını seçebilecek. Yeni modun beta testinin önümüzdeki aylarda başlayacağını da belirtelim.

Google, üç içerik kategorisi sunacak:

Temel: Bu kategori, YouTube Kids'i geride bırakmış ve ana platforma geçmeye hazır çocuklar için. Seçim, 9 yaşından büyük çocukların ilgisini çeken video blogları, eğitim ve eğitim videoları, müzik videolarının yanı sıra oyunlar, yeni etkinlikler ve diğer konularla ilgili videoları içerecek.

Bu kategori, YouTube Kids'i geride bırakmış ve ana platforma geçmeye hazır çocuklar için. Seçim, 9 yaşından büyük çocukların ilgisini çeken video blogları, eğitim ve eğitim videoları, müzik videolarının yanı sıra oyunlar, yeni etkinlikler ve diğer konularla ilgili videoları içerecek. Gelişmiş: Çocuk, "Temel" kategorisinden daha geniş bir video seçkisine ve canlı yayınlara erişebilecek.

Çocuk, "Temel" kategorisinden daha geniş bir video seçkisine ve canlı yayınlara erişebilecek. Neredeyse tüm YouTube: Çocuk, YouTube'daki neredeyse tüm videoları izleyebilecek. Yalnızca 18 yaşın üzerindeki izleyicilere yönelik materyaller ona sunulmayacak. Ancak bu koleksiyon, hassas konularla ilgili videoları içerir. Bu videolar yalnızca daha büyük gençler için uygun.

İzleme süresi de ayarlanabilecek

Mevcut ebeveyn denetimi özelliklerine ek olarak, çocukların hangi videoları izleyeceğini seçme yeteneği ile Google, çocuğun hesabındaki tarama ve arama geçmişini yönetmeye ek olarak Family Link uygulaması aracılığıyla parametreleri ayarlamayı da mümkün kılacak. Ebeveynler özellikle, izleme süresi için bir sınır belirleyebilecekler. Gelecekte de videoların ve kanalların engellenmesi gibi diğer işlevlerin eklenecek.

Ayrıca, ebeveyn denetimleri kişiselleştirilmiş veya sınıflandırılmış reklamları göstermeyecek. Ayrıca, uygulama içi satın almalara, yorumlara ve videolara başlangıçta izin vermeyecek. Son olarak, Google'ın bu özellikleri aşamalı olarak platforma eklemeyi plandığını da belirtelim.

https://techcrunch.com/2021/02/24/youtube-to-launch-parental-control-features-for-families-with-tweens-and-teens/

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