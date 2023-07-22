Samsung Galaxy A34 5G: Göz alıcı ekran

Samsung, Galaxy A34 5G'nin ekranında çok daha pahalı telefonlardan beklenen ve orta sınıf cihazlarda pek görülmeyen 1.000 nit parlaklık sunuyor ve bunu Vision Booster teknolojisiyle yapıyor. Samsung'a göre Vision Booster, parlaklık eğrisi boyunca daha yüksek bir renk doğruluğu seviyesinin korunmasına da yardımcı oluyor. Başka bir deyişle, renkler farklı parlaklık seviyelerinde doğru kalıyor.
Akıcı bir ekran deneyimi
Samsung Galaxy A34 5G, 120Hz ekranı sayesinde kullanıcılara son derece akıcı bir ekran deneyimi sunduğunu belirtelim. Ayrıca cihaz ayarlarından 120Hz ile standart 60Hz arasında seçim yapabilmeniz mümkün. Akıllı telefonun ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor, ayrıca bu seride ilk kez Always-On (Hep Açık Ekran) özelliğini kullanabiliyorsunuz.
Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)