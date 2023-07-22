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    Samsung Galaxy A34 5G: Göz alıcı ekran

    Samsung Galaxy A34 5G, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik 120Hz Super AMOLED ekranıyla kullanıcılara göz alıcı bir deneyim sunuyor.                            
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    Samsung Galaxy A34 5G: Göz alıcı ekran Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A34 5G, özellikle fiyatına göre kesinlikle çarpıcı bir 6.6 inçlik Super AMOLED 120hz ekranla geliyor. Muhtemelen önceki nesle kıyasla telefonda yapılan en önemli güncelleme, nihayet 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve maksimum yenileme hızının 120Hz'e çıkarılması. Ama dahası da var.

    Samsung, Galaxy A34 5G'nin ekranında çok daha pahalı telefonlardan beklenen ve orta sınıf cihazlarda pek görülmeyen 1.000 nit parlaklık sunuyor ve bunu Vision Booster teknolojisiyle yapıyor. Samsung'a göre Vision Booster, parlaklık eğrisi boyunca daha yüksek bir renk doğruluğu seviyesinin korunmasına da yardımcı oluyor. Başka bir deyişle, renkler farklı parlaklık seviyelerinde doğru kalıyor.

    Samsung Galaxy A34 5G: Göz alıcı ekran Tam Boyutta Gör

    Akıcı bir ekran deneyimi

    Samsung Galaxy A34 5G, 120Hz ekranı sayesinde kullanıcılara son derece akıcı bir ekran deneyimi sunduğunu belirtelim. Ayrıca cihaz ayarlarından 120Hz ile standart 60Hz arasında seçim yapabilmeniz mümkün. Akıllı telefonun ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor, ayrıca bu seride ilk kez Always-On (Hep Açık Ekran) özelliğini kullanabiliyorsunuz.

    Samsung Galaxy A34 5G: Göz alıcı ekran Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A34 5G'nin ekranı her yönden muhteşem görünüyor. Görüntüler mükemmel kontrasta, çok iyi keskinliğe ve akıcı harekete sahip. Bir kullanıcının tam da istediği gibi. Parlaklık söz konusu olduğunda, dışarıda gün ışığında bile ekranı görmekte sorun yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Buna ek olarak, ekranın işini çok iyi yapan otomatik bir parlaklık modu var, bu yüzden manuel olarak değiştirmemiz gerekmiyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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