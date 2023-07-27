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    Samsung Galaxy A34 5G: Sade ve şık tasarım

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un satışa sunduğu akıllı telefon modeli Galaxy A54 5G modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.                         
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    Samsung Galaxy A34 5G: Sade ve şık tasarım Tam Boyutta Gör
    Galaxy A34 5G, IP67 su geçirmezlik özellikli plastik bir gövdeye sahip. Ciazın Ekranı ise yüksek kaliteli ve sağlamç Zira Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ön kamera için ekranda su damlası formunda bir çentik yer aldığını belirtelim.

    Akıllı telefon 6,6 inçlik bir ekrana sahip ve arka panelin görünümü ve genel olarak gövde stili Galaxy S23'ü andırıyor. Galaxy A34 5G'nin arka panel kaplamasının ilginç bir özelliği, belirli açılarda metalik bir parlaklık yayması. En çok Gümüş versiyonda fark edilirken, Yeşil ve Siyah renkte de bu etkiyi görebiliyorsunuz.

    Samsung Galaxy A34 5G: Sade ve şık tasarım Tam Boyutta Gör
    Arka panelde, üç kameralı üniteyi barındıran sol üst taraf, kasanın üzerinde çok fazla çıkıntı yapmıyor. Üst kısımda bir mikrofon ve içine bir microSD kartın da takılabildiği bir SIM kart yuvası bulunmakta. Yani, bir çift nanoSIM veya bir nanoSIM ve maksimum 1 TB kapasiteli bir bellek kartı kombinasyonu ile donatılabilen hibrit bir yuva tanımlamasını yapabiliriz.

    Büyük boyutlarına rağmen kolay kullanım

    Sağ tarafta klasik ses düğmesi ve güç düğmesi yer alıyor ve her ikisi de kullanım için oldukça uygun bir yükseklikte bulunuyor. Alt kısımda ise USB Type-C bağlantı noktası, konuşmalar için ikinci bir mikrofon ve hoparlör ızgarası yer almakta. Daha da önemlisi, akıllı telefon IP67 sertifikasına sahip. Bu, toza ve suya dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

    Samsung Galaxy A34 5G: Sade ve şık tasarım Tam Boyutta Gör
    Büyük sayılabilecek 161,3×78,1×8,2 mm boyutlarına ve 199 g ağırlığına rağmen, akıllı telefon elinizde oldukça rahat ve kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissettirmiyor. Parmak izi sensörü ise ekrana entegre edilmiş. Yüz tanıma ile kilit açma seçeneği de var ve son derece iyi çalışıyor.

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