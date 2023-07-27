Samsung Galaxy A34 5G: Sade ve şık tasarım

Akıllı telefon 6,6 inçlik bir ekrana sahip ve arka panelin görünümü ve genel olarak gövde stili Galaxy S23'ü andırıyor. Galaxy A34 5G'nin arka panel kaplamasının ilginç bir özelliği, belirli açılarda metalik bir parlaklık yayması. En çok Gümüş versiyonda fark edilirken, Yeşil ve Siyah renkte de bu etkiyi görebiliyorsunuz.
Büyük boyutlarına rağmen kolay kullanım
Sağ tarafta klasik ses düğmesi ve güç düğmesi yer alıyor ve her ikisi de kullanım için oldukça uygun bir yükseklikte bulunuyor. Alt kısımda ise USB Type-C bağlantı noktası, konuşmalar için ikinci bir mikrofon ve hoparlör ızgarası yer almakta. Daha da önemlisi, akıllı telefon IP67 sertifikasına sahip. Bu, toza ve suya dayanıklı olduğu anlamına geliyor.