Samsung Galaxy A34 5G: Smart Switch ile verilerinizi kolayca taşıyın

Galaxy A34 5G, sunduğu Samsung Smart Switch desteği ile önceki Android, iOS ve Windows cihazınızda yer alan fotoğrafları, kişileri, mesajları, dosyaları ve önemli verileri, yeni akıllı telefonunuza hızlı ve kolay bir şekilde aktarmanıza olanak sağlıyor. Smart Switch uygulaması ile cihaz ayarlarınız da dahil olmak üzere tüm verilerinizi Galaxy A34 5G'ye aktarabilir, böylece yeni cihazınızda hayata kaldığı yerden devam edebilirsiniz.
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)