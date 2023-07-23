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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A34 5G: Smart Switch ile verilerinizi kolayca taşıyın

    Fotoğrafları, kişileri, mesajları, dosyaları ve önemli verileri Samsung Galaxy A34 5G'ye kolay ve hızlı bir şekilde aktarmak için Smart Switch uygulamasını kullanın.
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    Galaxy A34 5G: Smart Switch ile verilerinizi kolayca taşıyın Tam Boyutta Gör
    Smart Switch ile cihaz ayarlarınız da dahil olmak üzere önceki akıllı telefonunuzda yer alan tüm verilerinizi Samsung Galaxy A34 5G'ye aktarabilirsiniz. Üstelik verilerinizi USB kablosuyla veya bir PC ya da Mac ile de taşıyabilirsiniz. Kendinizi en rahat hissettiğiniz yöntemi seçin ve gerisini Smart Switch'e bırakın.

    Galaxy A34 5G, sunduğu Samsung Smart Switch desteği ile önceki Android, iOS ve Windows cihazınızda yer alan fotoğrafları, kişileri, mesajları, dosyaları ve önemli verileri, yeni akıllı telefonunuza hızlı ve kolay bir şekilde aktarmanıza olanak sağlıyor. Smart Switch uygulaması ile cihaz ayarlarınız da dahil olmak üzere tüm verilerinizi Galaxy A34 5G'ye aktarabilir, böylece yeni cihazınızda hayata kaldığı yerden devam edebilirsiniz.

    Galaxy A34 5G: Smart Switch ile verilerinizi kolayca taşıyın Tam Boyutta Gör
    Hatta PC veya Mac'inizde eski telefonunuzun dosyaları için bir yedek oluşturabilir ve verilerinizi Galaxy A34 5G akıllı telefonunuza aktarabilir veya senkronize edebilirsiniz. Samsung Smart Switch tabletler arasında, akıllı telefonlar arasında ve bir tablet ile akıllı telefon arasında aktarım yapmanın en hızlı ve basit yolu.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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