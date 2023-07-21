Samsung Galaxy A34 5G: Göz dolduran kamera

Fiyat segmentine göre Samsung Galaxy A34 5G'nin ana kamera oldukça iyi çekim yapıyor. Fotoğraflar keskin ve geniş bir dinamik aralığa sahip. Tabii ki, Samsung'da her zaman olduğu gibi renkler çok doygun ve kontrastlı. 5 megapiksellik makro lens yakın mesafeli çekimlere olanak tanıyor ve ortaya çıkan görüntülerin son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.
Eğlenceli selfie'ler çekin
Samsung Galaxy A34 5G'nin ön kamerası işini iyi yapıyor ve Portre modunda arka plan bulanıklığına sahip yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Renk tonları da son derece güzel ve bu da Galaxy A34 5G'de selfie çekmeyi eğlenceli hale getiriyor. Öte yandan cihaz 30 fps'de maksimum 4K çözünürlükte video kaydebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Galaxy A34 5G karanlıkta bile canlı, yüksek düzeyde optimize edilmiş fotoğraflar çekmenizi sağlayan Nightography özelliğine sahip.
Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)