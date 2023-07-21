Samsung Galaxy A34 5G: Göz dolduran kamera

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A34 5G'nin kamera modülü, selefiyle neredeyse aynı. Arka tarafta üç sensör var: Optik stabilizasyona sahip 48MP ana sensör, 123˚ görüş açısına sahip 8MP ultra geniş açı ve 5MP makro lens. Ön tarafta ise su damlası çentiğe yerleştirilmiş 13MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

Fiyat segmentine göre Samsung Galaxy A34 5G'nin ana kamera oldukça iyi çekim yapıyor. Fotoğraflar keskin ve geniş bir dinamik aralığa sahip. Tabii ki, Samsung'da her zaman olduğu gibi renkler çok doygun ve kontrastlı. 5 megapiksellik makro lens yakın mesafeli çekimlere olanak tanıyor ve ortaya çıkan görüntülerin son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Eğlenceli selfie'ler çekin

Samsung Galaxy A34 5G'nin ön kamerası işini iyi yapıyor ve Portre modunda arka plan bulanıklığına sahip yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Renk tonları da son derece güzel ve bu da Galaxy A34 5G'de selfie çekmeyi eğlenceli hale getiriyor. Öte yandan cihaz 30 fps'de maksimum 4K çözünürlükte video kaydebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Galaxy A34 5G karanlıkta bile canlı, yüksek düzeyde optimize edilmiş fotoğraflar çekmenizi sağlayan Nightography özelliğine sahip.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonda orta segment cihazlarda pek de görülmeyen optik stabilizasyon özelliği mevcut. Bu da Samsung Galaxy A34 5G için büyük bir artı demek. Ayrıca Galaxy A34'ün kamera uygulaması, ana kameranın 48 megapiksel sensörünü kırparak şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar veren 2x zoom seçeneği de sunuyor.

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