Samsung Galaxy A34 ve Galaxy S23 indirimde!

Tam Boyutta Gör Kasım ayı ile birlikte pekçok e-ticaret sitesinde çeşitli ürünlerde indirimler yapılıyor. Cep telefonu satın almayı düşünenler için Samsung akıllı telefonlardaki indirimler dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A34 ve Galaxy S23 modelleri avantajlı fiyatlara düştü.

Galaxy S23 son ayların en düşük fiyatına indi!

Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy S23 modellerinin fiyatı düştü. Ağustos ayından beri ilk kez bu kadar düşük fiyata indi. Samsung’un en yeni teknolojilerini uygun fiyata kullanma fırsatı elde edebilirsiniz.

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Samsung Galaxy S23’ün Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy S23 sahip olduğu kamera, ekran, tasarım, işlemci ve yazılım özellikleriyle Samsung’un en yeni ve en güçlü teknolojilerini bir arada barındırıyor. Telefonda 6.1 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip, Dynamic AMOLED 2X ekrana yer veriliyor. Çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass Victus 2 teknolojisi ile korunuyor. Suya karşı IPX8, toza karşı IP6X seviyesinde koruma sergiliyor.

Üçlü arka kameraya sahip telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğe, ultra geniş açılı kamerası 12 MP çözünürlüğe, 3x optik yakınlaştırmalı kamerası ise 10 MP çözünürlüğe sahip. Önde ise 12 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılıyor. Geliştirilmiş Nightography teknolojisi sayesinde düşük ışıkta daha aydınlık ve daha gerçekçi renklerde fotoğraf ve video kaydı çekiyor. Ön kamerada gece modu bulunuyor. RAW formatında fotoğraf çekimi özelliği mevcut. Ayrıca 8K video kaydedebiliyor.

Galaxy S23 için güçlendirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setinden güç alıyor. 256 GB versiyonda UFS 4.0 depolama teknolojisi kullanılıyor. Galaxy S23, 3900 mAh kapasiteli batarya ve 25W hızlı şarj teknolojisi ile geliyor.

Samsung Galaxy S23; üst seviye kamera, üst seviye ekran, yüksek performans, şık tasarım, uzun süre güncel kalacak teknolojiler ve Samsung’un yazılımsal özellikleri için tercih edilebilir. Dilerseniz bunlara ek olarak daha yüksek batarya kapasitesi için Galaxy S23+ modeline göz atabilirsiniz.

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Galaxy A34 için kaçırılmayacak fiyat!

Samsung Galaxy A34’ün fiyatı, Kasım indirimlerinin başlamasıyla birlikte avantajlı seviyelere düştü. Galaxy A34 bu bütçelerde iyi ekran, iyi kamera, iyi pil ve yüksek performans isteyenler için tercih edilebilir.

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Samsung Galaxy A34’ün Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Galaxy A34’te FHD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile çizilmelere karşı koruma sergiliyor.

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Telefonda üç adet arka kamera bulunuyor. 48 MP ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerada optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisine yer veriliyor. Uygun fiyatlı telefonlarda pek göremediğimiz OIS teknolojisi sayesinde telefon hareket halindeyken kamera bu sarsılmalardan etkilenmiyor ve net görüntüler kaydetmenize imkan tanıyor. Galaxy A34’te ana kameraya ek olarak 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera görüyoruz. Selfie kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip.

Galaxy A34’e MediaTek Dimensity 1080 yonga seti güç veriyor. Türkiye’de 8 GB RAM ile satılan telefonda 128 GB ve 256 GB olarak iki farklı dahili depolama seçeneği sunuluyor. 1 TB’a kadar MicroSD kart ile hafızayı artırabilmek mümkün.

Galaxy A34’te iki güne kadar kullanım sunan 5.000 mAh pil kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Telefon suya ve toza karşı IP67 seviyesinde koruma sağlıyor. Dolby Atmos ses teknolojisini barındırıyor. Kutudan Android 13 ve Samsung One UI 5.1 arayüzü ile çıkan Galaxy A34 için Samsung, 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriyor.

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