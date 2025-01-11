Samsung Galaxy A36, 45W hızlı şarj desteğine kavuşuyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Galaxy A36, artık 45W hızlı şarj desteğiyle gelecek. TUV Rheinland tarafından onaylanan sertifikalar, cihazın tüm varyantlarının 10V ve 4.5A değerlerinde şarj olabildiğini doğruluyor. Bu gelişme, Samsung'un orta segment telefon kullanıcılarına premium seviye bir özelliği daha sunacağını gösteriyor.

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İşte Samsung Galaxy A36'nın beklenen özellikleri:

Galaxy A36'nın küresel pazarda farklı varyantlarla sunulması planlanıyor. Avrupa için tek ve çift SIM seçenekleri, Asya pazarı için özel modeller ve ABD için hem operatör kilitli hem de kilitsiz versiyonlar hazırlanıyor. Bu geniş ürün yelpazesi, Samsung'un farklı pazarların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını ortaya koymakta.

Galaxy S25'in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Galaxy A36, Samsung'un orta segment telefon pazarındaki iddiasını güçlendirecek gibi görünüyor. Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi, minimum 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla donatılan Galaxy A36, performans konusunda da iddialı görünüyor. Cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteğiyle birleşince kullanıcılara uzun kullanım süresi ve hızlı şarj avantajı sunabilir.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A36'da kamera sistemine de önem vermiş durumda. 50 MP ana arka kamera ve 12 MP ön kamera ile donatılan telefon, fotoğraf tutkunlarının beklentilerini karşılayabilir. Ayrıca cihaz, IP67 su ve toz direnci, stereo hoparlörler ve NFC gibi modern özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle kutusundan çıkacak olan Galaxy A36, tasarım açısından modern bir görünüm sunuyor. Son olarak süper AMOLED ekranı, sağ taraftaki 'Key Island' tasarımı ve dikey hizalanmış üçlü kamera modülüyle dikkat çeken telefon, Galaxy A serisinin karakteristik özelliklerini de bünyesinde barındıracak.

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Samsung Galaxy A36, 45W hızlı şarj desteğine kavuşuyor