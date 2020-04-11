Samsung Galaxy A41, Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy A41 şu an için sadece Japonya'da satılıyor. Ancak akıllı telefon çok yakında Avrupa pazarında da satışa sunulacak. Hatta fiyat etiketi bile belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı"

Galaxy A41, Avrupa ülkelerinde 299 euro fiyatla piyasaya sürülecek. Cihazda FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.1 inç Super AMOLED ekran yer alıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üç arka kamerası var.

Tam Boyutta Gör

Mayıs'ta Avrupa'ya açılıyor

Gücünü MediaTek Helio P65 işlemci ve 4 GB RAM'den alan akıllı telefonun depolama kapasitesi 64 GB. Ancak microSD kart desteği sayesinde hafızasını 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.

Cihaz hızlı şarj özellikli 3.500 mAh pilden besleniyor. Ayrıca kutudan Android 10 ve Samsung One UI 2.0 arayüzü ile çıktığını belirtelim. Önümüzdeki ay Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak Galaxy A41'in siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a41_arrives_in_europe_will_cost_299-news-42573.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.