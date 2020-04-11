Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A41, Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı

    Geçtiğimiz ay resmiyet kazanan Samsung Galaxy A41 çok yakında Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı ortaya çıktı.
    7 sa.
    994
    4
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy A41, Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy A41 şu an için sadece Japonya'da satılıyor. Ancak akıllı telefon çok yakında Avrupa pazarında da satışa sunulacak. Hatta fiyat etiketi bile belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı"

    Galaxy A41, Avrupa ülkelerinde 299 euro fiyatla piyasaya sürülecek. Cihazda FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.1 inç Super AMOLED ekran yer alıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üç arka kamerası var.

    Samsung Galaxy A41, Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Mayıs'ta Avrupa'ya açılıyor

    Gücünü MediaTek Helio P65 işlemci ve 4 GB RAM'den alan akıllı telefonun depolama kapasitesi 64 GB. Ancak microSD kart desteği sayesinde hafızasını 512 GB'a kadar genişletmek mümkün.

    Cihaz hızlı şarj özellikli 3.500 mAh pilden besleniyor. Ayrıca kutudan Android 10 ve Samsung One UI 2.0 arayüzü ile çıktığını belirtelim. Önümüzdeki ay Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak Galaxy A41'in siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a41_arrives_in_europe_will_cost_299-news-42573.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    muratozgulz (Murat Özgül) 5 sa. en beğenilen
    Mediatek ve 3500 mah. Alana Allah sabır versin.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 4 sa.
    Samsung Exynos ile bile stabil çalışamıyor mediatekle nasıl olur acaba A10S gibi kamerada bile donuyor olabilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 5 sa. yeni yorumcu
    Kompakt boyutlarıyla dev ekranlı telefon sevmeyenlerin tercihi olabilir. 4000 mAh olsa daha iyi olurdu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muratozgulz (Murat Özgül) 5 sa. en beğenilen
    Mediatek ve 3500 mah. Alana Allah sabır versin.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Okyanusların önümüzdeki on yıl içinde felakete sürüklenebileceğini gösteren çalışma 3 sa. Çin'in fırlattığı dev roket gökyüzünde patladı: İşte o anlar 3 sa. Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak 4 sa. Yeni Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle hayat bulacak 6 sa. Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı 7 sa. Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti! 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A41, Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı Sonraki Huawei'in 5G'li tableti MatePad'in tanıtım görseli ortaya çıktı 8 sa. OnePlus 8'in kısa bir tanıtım videosu yayınlandı 8 sa. Apple, iOS 14 ile uygulamaları tamamen yüklemeden denemenize izin verebilir 9 sa. Koronavirüs salgınına rağmen, akıllı telefon bileşen siparişleri azalmadı 9 sa. Nokia 7.3 ve 9.3 modelleri Ağustos-Eylül civarında satışa çıkabilir 10 sa. Meizu 17, 26 Nisan'da tanıtılabilir 10 sa. Koronavirüs takip uygulamaları kişisel verilerin gizliliğini ihlal eder mi? KVKK açıkladı 11 sa. Google Pixel 4a'nın perakende kutusu ve teknik özellikleri ortaya çıktı 11 sa. Microsoft Teams görüntülü sohbet bölümü artık özel arka planlara sahip 12 sa. Samsung'un S Voice asistanı kullanımdan kaldırılacak! 13 sa. Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı 13 sa. Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi 14 sa. Referans tasarım kart fiyatına özelleştirilmiş tasarım kart: EVGA, KO ailesini genişletti 14 sa. Google, Arama ve Haritalar'da sanal sağlık hizmetleri seçeneklerini gösterecek 14 sa. 2si1 | PlayStation Türkiye'de Neler Oluyor? 15 sa. Fractal, Celcius+ serisi AIO soğutucularını satışa sundu 16 sa. Coughvid uygulaması öksürük seslerinden koronavirüs tanımı yapıyor 17 sa. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G satışa çıktı: İşte fiyatı 18 sa. Koronavirüs salgını Yelp platformunu vurdu 1 gün Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!
    DonanımHaber
    Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 son...
    DonanımHaber
    LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim