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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı

    LG, 2018 yılındaki amiral gemilerinden V40 ThinQ'nun yeniden dizayn edilmiş versiyonu olan Style 3'ü resmi olarak tanıttı. Cihaz, eski üst seviye yonga setlerinden Snapdragon 845'ten gücünü alıyor.
    11 dk. (Son Güncelleme: 4 dk.)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı
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    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, Japon pazarını hedef alarak üretmiş olduğu yeni orta-üst seviye cihazı Style 3'ü tanıttı. Cihazın 2018 yılında piyasaya sürülmüş olan amiral gemisi modeli V40 ThinQ'nun yeniden dizayn edilmiş, üzerinde ufak değişiklikler yapılmış hali olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

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    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Style 3, tıpkı V40 ThinQ gibi, Quad HD+ çözünürlüğe sahip OLED bir ekrana sahip. Ancak ekran, V40 ThinQ'nunkinden biraz daha küçük, 6.1 inç genişliğinde.

    Cihazlar arasındaki belirgin farklardan diğeri de V40 ThinQ'daki çift ön kamera kurulumuna karşın Style 3'te 8 MP'lik tek bir ön kamera sensörü var ve ona ev sahipliği yapan bir çentik yer alıyor.

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    Style 3, V40 ThinQ'da da bulunan, 2018'in amiral gemilerinin büyük bir çoğunluğuna güç veren Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alıyor. İşlemcinin günümüz şartlarında hala yeterli ve başarılı bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz ancak yine de eski bir üst seviye işlemciye yer vermektense yeni nesil orta-üst seviye bir işlemciye yer vermek çok daha mantıklı olurdu.

    Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı
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    Cihaz, 4 GB RAM ve microSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 

    Arka kamera kurulumundan da söz edecek olursak, arka tarafta LED flaşla birlikte yatay olarak sıralanmış iki tane kamera sensörü bulunuyor. Bu sensörlerin çözünürlükleri sırasıyla 48 MP ve 8 MP. V40 ThinQ'da üçlü arka kamera kurulumu bulunuyordu ancak benzer bir tasarıma sahipti. 

    Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Arka kamera kurulumunun hemen altında ise fiziksel bir parmak izi sensörü yer alıyor. 

    Son olarak cihazda 3500mAh'lik bir batarya, 4G ile NFC destekleri yer alıyor.

    Cihaz, 350 dolar civarında bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/10/lg-style3-a-redesigned-v40-thinq-with-dual-rear-cameras-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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