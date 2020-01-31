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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A41 modeli Helio P65 ile gelecek

    Maliyeti düşürmek adına 8 çekirdekli Helio P65 yonga setine yer veren Galaxy A41 modeli ortaya çıkan kaynağı ise 48MP çözünürlüğünde ana sensör olan üçlü kamera paketine ayırıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A41 modeli Helio P65 ile gelecek
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    Akıllı telefon pazarında yoğun bir rekabet içerisinde olan Samsung'un maliyetleri düşürmek adına bazı hamleler yaptığına şahit oluyoruz. Çin'de üretimi OEM üzerinden devam ettirmenin yanında MediaTek ve SpreadTrum gibi uzak doğulu firmaların yonga setlerine de zaman zaman yer veriyor.

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    Galaxy A41 özellikleri

    Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan Galaxy A41 akıllı telefon modelinde de böyle bir yol izlenecek. Sızan benchmark testlerine göre Samsung yeni modelinde Helio P65 yonga setine yer verecek. Helio P65 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Mali-G52 grafik birimi ve daha iyi yapay zeka ile yonga seti ortalama bir performans sunuyor. Yanında ise 4GB RAM yer alıyor. Tahminler 64GB depolama kapasitesi olacağı yönünde.

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    Android 10 işletim sistemi üzerinde One UI 2.0 ara yüzü taşıyacak olan Galaxy A41 modelinde 3500mAh üzerinde bir batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj bekleniyor. Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör olan üçlü kamera paketi olacak. Yine 2MP çözünürlüğünde bir makro sensör beklentisi var. Ön kamera ise 25MP çözünürlüğünde.

    Galaxy A40 modeli geçen yıl Mart ayında tanıtılmıştı. Bu bakımdan Galaxy A41 modeli için yine Mart veya Nisan ayları beklenebilir. Öncesinde ise Galaxy S20, Galaxy Z Flip, Galaxy A11 ve Galaxy A21s modelleri piyasaya çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/31/samsung-galaxy-a41-geekbench-listing-with-helio-p65-and-4-gb-ram-spotted/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cand. (@cand.) 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    İsterse helikopterle gelsin operatörlerin fatura üzerine vereceği telefonlardan biri
    Yanıtla +4
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    İsterse helikopterle gelsin operatörlerin fatura üzerine vereceği telefonlardan biri
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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