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    Samsung Galaxy A54'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı: İşte ilk render görüntüleri

    Samsung kısa süre önce Galaxy A53 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Aradan bir ay bile geçmeden bir sonraki modelle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.          
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    Samsung Galaxy A54'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Samsung Galaxy A53 hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Akıllı telefonun çıkışının üzerinden çok fazla zaman geçmeden bir sonraki modelle ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Galaxy A54'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy A54'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Cihazın ilk render görüntüleri Hollandalı LetsGoDigital internet sitesi tarafından yayınlandı. Akıllı telefonun 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.5 inç Super AMOLED ekran taşıması ve 32 megapiksel ön kameraya sahip olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy A54'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Neler bekleniyor?

    Galaxy A54'ün teknik özellikleri hakkında konuşmak için henüz çok erken. Ancak yayınlanan görüntüler dörtlü kamera sistemine işaret ediyor. Buna ek olarak Android 13 işletim sistemi, IP67 koruması ve 5.000 mAh kapasiteli batarya gibi bilgiler de var.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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