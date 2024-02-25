Samsung Galaxy A55 5G, Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde Galaxy A serisini genişletmeye hazırlanıyor. Serinin yeni cihazı olacak Galaxy A55 5G ise yakın bir zamanda Google Play Console'da listelendi ve liste sayesinde bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy A55 5G'nin beklenen özellikleri:

SM-A556E model numarası ile listelenen Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Xclipse 530 GPU ile eşleştirilmiş Exynos 1480 işlemciden güç alacak. 8 GB RAM ile listelenen cihaz ayrıca Android 14 tabanlı OneUI arayüzü ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy A55, 1080p çözünürlüğe ve 13:6 en boy oranına sahip 6,5 inç Full HD ekrana sahip olacak ve ekran yoğunluğu 450 DPI olacak. 25W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihazın son olarak kamera özelliklerine değinecek olursak 50MP ana kameraya 12MP ultra geniş açı ve 5MP makro lensin eşlik etmesi bekleniyor.

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