Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın batarya kapasitesi sızdırıldı: Daha uzun dayanacak!

Tam Boyutta Gör Galaxy S27 serisinde dört model olacak; S27, S27+, S27 Pro ve S27 Ultra. Bu modeller arasında Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra öne çıkacak. Samsung S27 Ultra ve S27 Pro, pil kapasitesi açısından Samsung Galaxy S serisi için standartlarının üstünde olacak.

Galaxy S27 serisinde silikon-karbon batarya dönemi başlayabilir 2 gün önce eklendi

Samsung’un Galaxy S27 Ultra'yı 5.534 mAh nominal kapasiteli bir pille donattığı ve bunu muhtemelen 5.700 mAh tipik kapasite olarak pazarlayacağı söyleniyor. Galaxy S26 Ultra’da 5000 mAh batarya bulunuyor. Bu da %15’lik bir artış anlamına geliyor.

Galaxy S27 Pro da daha büyük bir pille geliyor. Samsung'un 5.087 mAh nominal kapasiteli bir pil kullanmayı ve bunu 5.200 mAh tipik kapasite olarak pazarlamayı planladığı bildiriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, marka muhtemelen ürün sayfalarında tipik kapasiteden bahsedecek.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra yeni pil teknolojisiyle geliyor

Daha büyük pillerin, silikon-karbon pil teknolojisi sayesinde mümkün olduğu bildiriliyor. Yeni pil tasarımı, enerji yoğunluğunu artırarak üreticilerin aynı fiziksel alana daha fazla kapasite sığdırmasına olanak tanıyor. Samsung, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra dahil olmak üzere en yeni katlanabilir telefonlarında bu teknolojiyi kullanmaya başladı bile.

Daha yeni ve daha enerji verimli 2nm işlemciler, geliştirilmiş kameralar, daha büyük bataryalar ve daha yeni yazılımlarla Galaxy S27 serisi telefonlar, Ocak-Şubat 2027’de piyasaya sürülecek.

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Samsung S27 Pro ve S27 Ultra'nın pil kapasitesi sızdırıldı

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