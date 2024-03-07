Tam Boyutta Gör 11 Mart'ta Hindistan'da tanıtılacağı açıklanan Samsung'un orta seviye telefonları Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A55 fiyatı

Alman perakendeci Otto'nun sitesinde ortaya çıkan fiyatlara göre Samsung Galaxy A55'in 128GB'lık temel modeli 480 euro fiyat etiketine sahip olacak. 256GB'lık modelin ise 530 euro fiyata sahip olduğu görülüyor. Her iki model de 8GB RAM'e sahip.

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Samsung Galaxy A35 fiyatı

Samsung Galaxy A35'in ise 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 380 euro, 8GB/256 GB modeli ise 450 euro fiyattan listelendi.

Tam Boyutta Gör Galaxy A55'in, daha önceki bilgilerin aksine 6.5 inç yerine 6.6 inç ekrana sahip olduğu görülüyor. Gorilla Glass Victus cam ile korunan telefon, 120Hz, FHD+ AMOLED panele sahip. Cihaz, gücünü ise Exynos 1480 yonga setinden alıyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana (1/1,56 inç), 12 MP ultra geniş (1/2,74 inç), 5 MP makro kamera ve 32 MP selfie kamera bulunuyor.

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Ekran özellikleri A55 ile aynı olan Galaxy A35'te, işlemci tarafında Exynos 1380 yonga seti yer alıyor. Kameralar ise, 50 MP ana, 8 MP geniş açı, 5 MP makro ve 13 MP selfie olarak sıralanıyor. Ana kameralar aynı çözünürlükte olsa da Galaxy A35'te daha küçük bir sensör (1/1,96”) yer alıyor.

Her iki telefon da Android 14, One UI 6.1 ve Knox 3.1 ile piyasaya sürülüyor. Bunların dışında cihazlar, 5000 mAh bataryaya, IP67 toz ve suya dayanıklılık derecesine ve alüminyum gövdeye sahipler.

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Samsung Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı