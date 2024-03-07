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    Samsung Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı

    11 Mart'ta tanıtılacağı açıklanan Samsung'un orta seviye telefonları Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı. Alman perakendeci Otto'nun sitesinde ortaya telefonların fiyatları ne kadar?
    Samsung Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    11 Mart'ta Hindistan'da tanıtılacağı açıklanan Samsung'un orta seviye telefonları Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy A55 fiyatı

    Alman perakendeci Otto'nun sitesinde ortaya çıkan fiyatlara göre Samsung Galaxy A55'in 128GB'lık temel modeli 480 euro fiyat etiketine sahip olacak. 256GB'lık modelin ise 530 euro fiyata sahip olduğu görülüyor. Her iki model de 8GB RAM'e sahip.

    Samsung Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A35 fiyatı

    Samsung Galaxy A35'in ise 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 380 euro, 8GB/256 GB modeli ise 450 euro fiyattan listelendi. 

    Samsung Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A55'in, daha önceki bilgilerin aksine 6.5 inç yerine 6.6 inç ekrana sahip olduğu görülüyor. Gorilla Glass Victus cam ile korunan telefon, 120Hz, FHD+ AMOLED panele sahip. Cihaz, gücünü ise Exynos 1480 yonga setinden alıyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana (1/1,56 inç), 12 MP ultra geniş (1/2,74 inç), 5 MP makro kamera ve 32 MP selfie kamera bulunuyor.

    Ekran özellikleri A55 ile aynı olan Galaxy A35'te, işlemci tarafında Exynos 1380 yonga seti yer alıyor. Kameralar ise, 50 MP ana, 8 MP geniş açı, 5 MP makro ve 13 MP selfie olarak sıralanıyor. Ana kameralar aynı çözünürlükte olsa da Galaxy A35'te daha küçük bir sensör (1/1,96”) yer alıyor.

    Her iki telefon da Android 14, One UI 6.1 ve Knox 3.1 ile piyasaya sürülüyor. Bunların dışında cihazlar, 5000 mAh bataryaya, IP67 toz ve suya dayanıklılık derecesine ve alüminyum gövdeye sahipler. 

    Kaynakça https://www.otto.de/p/samsung-galaxy-a55-5g-128gb-smartphone-16-83-cm-6-6-zoll-128-gb-speicherplatz-50-mp-kamera-1840159712/#variationId=1840159713 https://www.otto.de/p/samsung-galaxy-a35-5g-128gb-smartphone-16-83-cm-6-6-zoll-128-gb-speicherplatz-50-mp-kamera-1840159672/#variationId=1840159741
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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