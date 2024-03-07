Samsung Galaxy A55 ve A35'in fiyatları ortaya çıktı

Samsung Galaxy A55 fiyatı
Alman perakendeci Otto'nun sitesinde ortaya çıkan fiyatlara göre Samsung Galaxy A55'in 128GB'lık temel modeli 480 euro fiyat etiketine sahip olacak. 256GB'lık modelin ise 530 euro fiyata sahip olduğu görülüyor. Her iki model de 8GB RAM'e sahip.
Samsung Galaxy A35 fiyatı
Samsung Galaxy A35'in ise 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 380 euro, 8GB/256 GB modeli ise 450 euro fiyattan listelendi.
Ekran özellikleri A55 ile aynı olan Galaxy A35'te, işlemci tarafında Exynos 1380 yonga seti yer alıyor. Kameralar ise, 50 MP ana, 8 MP geniş açı, 5 MP makro ve 13 MP selfie olarak sıralanıyor. Ana kameralar aynı çözünürlükte olsa da Galaxy A35'te daha küçük bir sensör (1/1,96”) yer alıyor.
Her iki telefon da Android 14, One UI 6.1 ve Knox 3.1 ile piyasaya sürülüyor. Bunların dışında cihazlar, 5000 mAh bataryaya, IP67 toz ve suya dayanıklılık derecesine ve alüminyum gövdeye sahipler.Kaynakça https://www.otto.de/p/samsung-galaxy-a55-5g-128gb-smartphone-16-83-cm-6-6-zoll-128-gb-speicherplatz-50-mp-kamera-1840159712/#variationId=1840159713 https://www.otto.de/p/samsung-galaxy-a35-5g-128gb-smartphone-16-83-cm-6-6-zoll-128-gb-speicherplatz-50-mp-kamera-1840159672/#variationId=1840159741 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.