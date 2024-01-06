Samsung Galaxy A72 için Android 14 güncellemesi çıktı

Android 14, Galaxy A72’nin aldığı son sürüm güncellemesi olacak
2021’in başarılı orta seviye akıllı telefonlarından olan Galaxy A72, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya sürülmüştü. 3 sürüm güncelleme sözü ile piyasaya sürülen akıllı telefon için Android 14 tabanlı One UI 6 dağıtımına başlandı. Android 14 güncellemesi, bu nedenle Galaxy A72'nin aldığı son sürüm güncellemesi olacak. Cihazın güvenlik güncellemeleri ise bir süre daha devam edecek.
A725FXXU6EWL4 versiyonlu güncelleme, Galaxy A72 için Aralık 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Yaklaşık 2GB boyutunda olan güncelleme Galaxy A72’ye One UI 6’nın sunduğu yenilikleri getiriyor. Android 14 güncellemesi ile Galaxy A72 kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera özelliklerine ve daha birçok yeniliğe erişebilecek. Güncellemenin önümüzdeki günlerde küresel olarak dağıtılması bekleniyor.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.