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    Samsung Galaxy A72 için Android 14 güncellemesi çıktı

    Android 14 güncelleme programı ile dikkatleri üzerine çeken Samsung, güncelleme programını hız kesmeden yürütüyor. Firma, 2021'in popüler cihazı Galaxy A72 için Android 14 güncellemesini yayınladı.
    Samsung Galaxy A72 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda güncelleme programını yenileyen Samsung, kısa bir süre içerisinde Android pazarında en başarılı güncelleme programlarından birine sahip olmayı başardı. Android 12 ve Android 13 sürümlerinde oldukça hızlı bir güncelleme dağıtımı yapan firma, Android 14 dağıtımına da oldukça hızlı başladı. Geçtiğimiz aylarda onlarca cihazı için One UI 6 güncellemesini yayınlayan firma, Galaxy A72 için de bu güncellemeyi yayınlamaya başladı.

    Android 14, Galaxy A72’nin aldığı son sürüm güncellemesi olacak

    2021’in başarılı orta seviye akıllı telefonlarından olan Galaxy A72, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya sürülmüştü. 3 sürüm güncelleme sözü ile piyasaya sürülen akıllı telefon için Android 14 tabanlı One UI 6 dağıtımına başlandı. Android 14 güncellemesi, bu nedenle Galaxy A72'nin aldığı son sürüm güncellemesi olacak. Cihazın güvenlik güncellemeleri ise bir süre daha devam edecek.

    A725FXXU6EWL4 versiyonlu güncelleme, Galaxy A72 için Aralık 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Yaklaşık 2GB boyutunda olan güncelleme Galaxy A72’ye One UI 6’nın sunduğu yenilikleri getiriyor. Android 14 güncellemesi ile Galaxy A72 kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera özelliklerine ve daha birçok yeniliğe erişebilecek. Güncellemenin önümüzdeki günlerde küresel olarak dağıtılması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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