Samsung Galaxy A72 için Android 14 güncellemesi çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda güncelleme programını yenileyen Samsung, kısa bir süre içerisinde Android pazarında en başarılı güncelleme programlarından birine sahip olmayı başardı. Android 12 ve Android 13 sürümlerinde oldukça hızlı bir güncelleme dağıtımı yapan firma, Android 14 dağıtımına da oldukça hızlı başladı. Geçtiğimiz aylarda onlarca cihazı için One UI 6 güncellemesini yayınlayan firma, Galaxy A72 için de bu güncellemeyi yayınlamaya başladı.

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Android 14, Galaxy A72’nin aldığı son sürüm güncellemesi olacak

2021’in başarılı orta seviye akıllı telefonlarından olan Galaxy A72, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya sürülmüştü. 3 sürüm güncelleme sözü ile piyasaya sürülen akıllı telefon için Android 14 tabanlı One UI 6 dağıtımına başlandı. Android 14 güncellemesi, bu nedenle Galaxy A72'nin aldığı son sürüm güncellemesi olacak. Cihazın güvenlik güncellemeleri ise bir süre daha devam edecek.

A725FXXU6EWL4 versiyonlu güncelleme, Galaxy A72 için Aralık 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Yaklaşık 2GB boyutunda olan güncelleme Galaxy A72’ye One UI 6’nın sunduğu yenilikleri getiriyor. Android 14 güncellemesi ile Galaxy A72 kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera özelliklerine ve daha birçok yeniliğe erişebilecek. Güncellemenin önümüzdeki günlerde küresel olarak dağıtılması bekleniyor.



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Galaxy A72 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi çıktı