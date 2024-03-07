iPhone 16 ve 16 Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

iPhone 16 ve 16 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 16’nın lansmanına doğru yaklaşırken, tasarım detayları da netleşmeye başladı. Yeni paylaşılan CAD görüntülerine göre telefonların tasarım dili, büyük ölçüde iPhone X ve iPhone 12'yi temel alıyor. Arka yüzeyden başlayacak olursak, kamera bölümü, gerekli sensörleri barındıracak şekilde kasanın dışına doğru çıkıntı yapıyor.
Ayrıca flaş modülünün mevcut iPhone 15 modellerinden farklı olarak kamera muhafazasının dışında yer alacağını görüyoruz. Bir diğer ayrıntı ise kamera sisteminin eskisinden çok daha büyük olması.
CAD görüntülerinde ise bunu daha yakından görebiliyoruz. Yakalama Düğmesi, cihazın kasasıyla aynı hizada görünüyor ve bu da geçmişteki söylentilerle uyumlu. Kaçıranlar için bu düğme, DSLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi basıncı algılayabilecek ve anlık görüntü yakalama ve video kaydına olanak sağlayacak. Buna göre, tuşa yarım olarak basıldığında odaklama, tam olarak basıldığında ise fotoğraf veya video kayıt işlevine ulaşılması bekleniyor.
Bunun yanı sıra şirketin iPhone 16 Pro'nun tasarımında da ufak değişiklikler yapması bekleniyor. Ancak şu aşamada akıllı telefonların piyasaya sürülmesine aylar var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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