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    iPhone 16 ve 16 Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte yeni kamera düzeni, yakalama düğmesi ve iPhone X'e benzeyen tasarımıyla iPhone 16 ve 16 Pro...
    iPhone 16 ve 16 Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 16 ve 16 Pro modellerinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi mevcut sızıntılar, modellerin önemli ölçüde farklılık sunacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 16'nın iPhone X benzeri kamera düzeni ve yeni Yakalama Düğmesini içeren CAD görüntüleri ortaya çıktı. 

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 16’nın lansmanına doğru yaklaşırken, tasarım detayları da netleşmeye başladı. Yeni paylaşılan CAD görüntülerine göre telefonların tasarım dili, büyük ölçüde iPhone X ve iPhone 12'yi temel alıyor. Arka yüzeyden başlayacak olursak, kamera bölümü, gerekli sensörleri barındıracak şekilde kasanın dışına doğru çıkıntı yapıyor.

    Ayrıca flaş modülünün mevcut iPhone 15 modellerinden farklı olarak kamera muhafazasının dışında yer alacağını görüyoruz. Bir diğer ayrıntı ise kamera sisteminin eskisinden çok daha büyük olması.

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi iPhone 16 serisinin yeni bir Yakalama Düğmesine sahip olması bekleniyor. Bu düğme, DSLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi basıncı algılayabilecek ve anlık görüntü yakalama ve video kaydına olanak sağlayacak. Buna göre, tuşa yarım olarak basıldığında odaklama, tam olarak basıldığında ise fotoğraf veya video kayıt işlevine ulaşılması bekleniyor.

    CAD görüntülerinde ise bunu daha yakından görebiliyoruz. Yakalama Düğmesi, cihazın kasasıyla aynı hizada görünüyor ve bu da geçmişteki söylentilerle uyumlu. Kaçıranlar için bu düğme, DSLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi basıncı algılayabilecek ve anlık görüntü yakalama ve video kaydına olanak sağlayacak. Buna göre, tuşa yarım olarak basıldığında odaklama, tam olarak basıldığında ise fotoğraf veya video kayıt işlevine ulaşılması bekleniyor.

    Bunun yanı sıra şirketin iPhone 16 Pro'nun tasarımında da ufak değişiklikler yapması bekleniyor. Ancak şu aşamada akıllı telefonların piyasaya sürülmesine aylar var. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iPhone 16, iphone 16 pro ve
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