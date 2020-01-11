Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Bloom ismiyle gelebilir

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Samsung’un yeni bir katlanabilir telefon tanıtma hazırlığında olduğu sürpriz olmaktan çıktı. Özellikle sızıntı görseller sayesinde yeni modelin tasarımı artık kesinleşti diyebiliriz. İlk Galaxy Fold’a göre daha kompakt bir yapıda olan yeni model, bugün ismini içeren bir afişte görüldü.

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“Galaxy Bloom”

Haberimiz içerisinde de görebileceğiniz afiş resmi her ne kadar biraz bulanık olsa da Bloom ismini görmemize engel olmuyor. Cihazın görselleri de daha önce sızdırılanları doğrular nitelikte. Galaxy Fold gibi büyük bir tabletin katlandığı senaryo yerine, standart bir akıllı telefonun daha küçük boyuta inmesi sağlanacak.

Koreli Ajunews’in haberine göre Samsung, CES fuarında kapalı kapılar ardında partnerlerine yeni cihazını gösterdi. Bu toplantı sırasında Samsung CEO’su DJ Koh’un “Galaxy Bloom'a kapladığımız pürüzlü yüzeyi Fransız kozmetik markası Lancôme ile tasarladık.” dediği aktarılıyor.

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Yeni katlanabilir telefon için isim tahminleri Galaxy Fold 2 şeklindeydi. Görünen o ki Samsung’un aklında farklı bir fikir var. 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikte Galaxy S20 (S11) modellerini göreceğiz. Yeni katlanabilir telefonun da bu modellere eşlik ederek aynı gün tanıtılması bekleniyor. Yani net bilgiler için bir ay daha beklememiz gerekecek.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2020/1/10/21059713/samsung-galaxy-foldable-fold-2-rumor-leak-bloom-s20-ultra

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