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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iki milyarıncı iPhone’u satmaya hazırlanıyor

    2007 yılında duyurulan ilk modelden bu yana, iPhone satışları Apple’ın gelirlerinin büyük kaynağını oluşturuyor. Firmanın bu yıl içinde 195 milyon iPhone satarak 2 milyar satışa yaklaşması bekleniyor.
    1 hf.
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    iPhone
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Apple, iki milyarıncı iPhone’u satmaya hazırlanıyor
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    13 yıl önce Steve Jobs’un elinde doğan iPhone, hala daha Apple gelirlerinin ana kaynağı konumunda. Haliyle iPhone satış rakamları firmanın geleceğini görmesi açısından oldukça önem arz ediyor. Bu doğrultuda analistler yeni yıl için tahminlerini yayınladı. Firmanın 2020 yılı içerisinde 195 milyon iPhone satarak 2 milyar sayısına yaklaşması bekleniyor.

    Önceki seneye kıyasla artış bekleniyor

    Geride bıraktığımız 2019 yılı içerisinde toplam 186 milyon adet iPhone satıldı. Firmanın bu sene satışları daha da artırarak daha önce de belirttiğimiz üzere 195 milyon adet iPhone satması bekleniyor. Eklenecek bu 195 milyon iPhone ile birlikte 2007 yılından bu yana satılan iPhone’ların sayısı neredeyse 2 milyarı buluyor. 5G kırılması ve daha uygun fiyatlı iPhone modeli dedikoduları düşünüldüğünde firmanın bir sonraki milyar barajını aşması tahmin edilenden daha hızlı gerçekleşebilir.

    Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları açıklandı"

    2015 ve 2018 yılları arasında ulaştığı iPhone satış sayıları yakalanamayacak olsa da firmanın yeni iş modeli sayesinde 275 milyar dolar rekor gelir etmesi bekleniyor. App Store başta olmak üzere Apple Music, Apple TV+ ve Apple Pay servislerinin gelirleri bu sene hızla artacak. Bu da daha az iPhone satışına rağmen firmanın rekor gelir elde etmesine sebebiyet verecek.



    https://www.gsmarena.com/apple_closing_in_on_its_twobillionth_iphone_sale_since_2007-news-40984.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    tkblack 1 hf. en beğenilen Erasmus78
    yanlış bi bakış açısı. bir iphone alan bir daha almasaydı haklıydınız.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    barsahin 1 hf.
    "2 milyarıncı cihazı alan kişiye ödül" deseler satışlar hızlanır. Tabi Apple'ın vereceği ödül en fazla 50 dolar karşılığı iTunes gift card falan olur, hayatta cihaz hediye etmezler
    "2 milyarıncı cihazı alan kişiye ödül" deseler satışlar hızlanır. Tabi Apple'ın vereceği ödül en fazla 50 dolar karşılığı iTunes gift card falan olur, hayatta c...
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    galaxyg 1 hf. Erasmus78
    Dünyanın 3de birine iphone satmış derseniz, dünyadaki insanların 3 de biri iphone almış demiş olursunuz :)
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    .
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    ultramarine caeruleum 1 hf. darkfriairs
    tkblack ispatlamış işte.
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    barsahin 1 hf.
    "2 milyarıncı cihazı alan kişiye ödül" deseler satışlar hızlanır. Tabi Apple'ın vereceği ödül en fazla 50 dolar karşılığı iTunes gift card falan olur, hayatta cihaz hediye etmezler
    Yanıtla +5
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    ultramarine caeruleum 1 hf. nick bırakmamışsınız lan
    Yarısına bile satamadigina bahse girerim
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu
    5g kırılması mı?
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    Erasmus78 1 hf.
    2 milyar iPhone.

    Dünyanın 3 de birine iPhone satmış adamlar.
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    tkblack 1 hf. Erasmus78
    yanlış bi bakış açısı. bir iphone alan bir daha almasaydı haklıydınız.
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    5125 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

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