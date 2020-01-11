Apple, iki milyarıncı iPhone’u satmaya hazırlanıyor

13 yıl önce Steve Jobs’un elinde doğan iPhone, hala daha Apple gelirlerinin ana kaynağı konumunda. Haliyle iPhone satış rakamları firmanın geleceğini görmesi açısından oldukça önem arz ediyor. Bu doğrultuda analistler yeni yıl için tahminlerini yayınladı. Firmanın 2020 yılı içerisinde 195 milyon iPhone satarak 2 milyar sayısına yaklaşması bekleniyor.

Önceki seneye kıyasla artış bekleniyor

Geride bıraktığımız 2019 yılı içerisinde toplam 186 milyon adet iPhone satıldı. Firmanın bu sene satışları daha da artırarak daha önce de belirttiğimiz üzere 195 milyon adet iPhone satması bekleniyor. Eklenecek bu 195 milyon iPhone ile birlikte 2007 yılından bu yana satılan iPhone’ların sayısı neredeyse 2 milyarı buluyor. 5G kırılması ve daha uygun fiyatlı iPhone modeli dedikoduları düşünüldüğünde firmanın bir sonraki milyar barajını aşması tahmin edilenden daha hızlı gerçekleşebilir.

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2015 ve 2018 yılları arasında ulaştığı iPhone satış sayıları yakalanamayacak olsa da firmanın yeni iş modeli sayesinde 275 milyar dolar rekor gelir etmesi bekleniyor. App Store başta olmak üzere Apple Music, Apple TV+ ve Apple Pay servislerinin gelirleri bu sene hızla artacak. Bu da daha az iPhone satışına rağmen firmanın rekor gelir elde etmesine sebebiyet verecek.

https://www.gsmarena.com/apple_closing_in_on_its_twobillionth_iphone_sale_since_2007-news-40984.php

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