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    Samsung Galaxy Book 2 Go resmiyet kazandı

    Samsung Galaxy Book 2 Go adındaki dizüstü modeli 6nm sürecindeki Snapdragon 7c+ Gen 3 yonga seti ile verimliliğe odaklanırken gelişmiş bağlantı teknolojileri sunuyor.
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    Samsung Galaxy Book 2 Go Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir süredir merakla beklenen yeni dizüstü modeli Samsung Galaxy Book 2 Go tanıtıldı. Geçtiğimiz hafta Pro versiyonunu ARM işlemcilerle güncelleyen firma şimdi de Go versiyonuna yeni bir üye ekledi.  

    Samsung Galaxy Book 2 Go neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Book 2 Go dizüstü modeli 14 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Menteşe sistemi ekranın 180 derece yatmasını sağlıyor. Kompakt gövde için sayısal tuş takımından vazgeçilmiş.

    6nm Snapdragon 7c+ Gen 3 yonga seti önceki nesle göre yüzde 60-70 arasında performans artışı getiriyor. Ayrıca 5G hızları 3.7Gbps seviyesine kadar çıkabiliyor. Yine Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E bağlantıları da mevcut.

    3200MHz LPDDR4X RAM ve NVMe SSD konfigürasyonları henüz belli değil. MIL-STD-810G ile darbelere karşı dayanıklı. Samsung yazılımları ile donatılan Samsung Galaxy Book 2 Go modeli 20 Ocak tarihinde satışa sunulacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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