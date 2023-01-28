Samsung Galaxy Book 3 Pro SE'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

Samsung Galaxy Book 3 Pro SE tasarımı ve özellikleri sızdırıldı
MySmartPrice tarafından aktarılanlara göre Galaxy Book 3 Pro SE, 1920x1080 çözünürlük sunan 15,6 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Intel Iris Xe grafik birimi ile13.Nesil Intel Core i5-1340P işlemciden güç alacak dizüstü modeline, 16 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar NVMe SSD eşlik edecek.
Sızdırılan görseller, Galaxy Book 3 Pro SE'nin ince ekran çerçeveleri ve tam boyutlu bir klavyeye sahip olacağını gösteriyor. Buna ek olarak Thunderbolt 4, HDMI ve USB Type-C bağlantı noktaları ile donatılan model, muhtemelen Galaxy Book 2 Pro'da karşımıza çıkan gümüş renginde piyasaya sürülecek.
Ayrıca MySmartPrice, Galaxy Book 3 Pro SE'nin seride yer alan diğer modellerden farklı olarak Windows'a sahip olmayacağını açıkladı. Bu bağlamda yeni dizüstü modeli, ChromeOS veya farklı bir işletim sistemi ile karşımıza çıkabilir. Ancak tüm bu detaylar için 1 Şubat'a kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?