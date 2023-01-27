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    Samsung Galaxy Book 3 serisinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

    Samsung tarafından Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılacak yeni nesil Galaxy Book 3 serisinin tasarımı belli oldu. Peki yaklaşan dizüstü modelleri neler sunacak? İşte detaylar
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    Samsung Galaxy Book 3 serisinin tasarımı sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, 1 Şubat tarihli Unpacked 2023 etkinliğinde amiral gemisi Galaxy S23 ailesinin yanı sıra yeni nesil Galaxy Book 3 serisini de tanıtacak. Bu bağlamda yeni dizüstü serisine dahil olması beklenen Galaxy Book 3 Pro ve Galaxy Book 3 Pro 360 modellerinin tasarımı ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Book 3 serisinin tasarımı sızdırıldı

    Adından da anlaşılacağı üzere Galaxy Book 3 Pro 360, 360 ​​derece döndürülebilen bir ekrana ve S-Pen desteğine ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte 13. Nesil Intel Evo i7 işlemcilerden güç alacak modelin, ekran tarafında 14 inç boyutlarında bir AMOLED panel ile desteklenmesi bekleniyor. Ek olarak Galaxy Book 3 Pro 360, microSD kart yuvası, 3,5mm ses girişi ve USB bağlantı noktası ile karşımıza çıkacak.

    Galaxy Book 3 Pro'ya gelirsek, paylaşılan görüntüler cihazın ince tasarım profilinden beklendiği gibi geniş bir touch pad ve membran (normal) klavye ile geleceğini gösteriyor. Ön tarafında ise ince çerçeveler ve 3K çözünürlüğünde AMOLED ekran ile desteklenecek Galaxy Book 3 Pro, 14 inç ve 16 inç ekran boyutları ile kullanıcılara sunulacak.

    Samsung Galaxy Book 3 serisinin tasarımı sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Galaxy Book 3 Pro'nun 14 inçlik modeli 63Whr pil paketi ile yalnızca 11 mm kalınlığa ve 1,2 kg ağırlığa, 16 inçlik model ise 76 Whr pil paketi ile 1,6 kg ağırla ve 13 mm kalınlığa sahip olacak. Buna ek olarak her iki sürüme de 65W güç adaptörü eşlik edecek.

    Teknik tarafta, kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 işletim sistemi ile desteklenecek Galaxy Book 3 Pro, Intel Iris Xe grafikli Intel 13. Nesil Core i5-1340P ve Core i7-1360P işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve1 TB'a kadar PCIe Gen 4 NVMe SSD depolama kapasiteleri ile satışa sunulacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 6 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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