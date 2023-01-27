Samsung Galaxy Book 3 serisinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

Samsung Galaxy Book 3 serisinin tasarımı sızdırıldı
Adından da anlaşılacağı üzere Galaxy Book 3 Pro 360, 360 derece döndürülebilen bir ekrana ve S-Pen desteğine ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte 13. Nesil Intel Evo i7 işlemcilerden güç alacak modelin, ekran tarafında 14 inç boyutlarında bir AMOLED panel ile desteklenmesi bekleniyor. Ek olarak Galaxy Book 3 Pro 360, microSD kart yuvası, 3,5mm ses girişi ve USB bağlantı noktası ile karşımıza çıkacak.
Galaxy Book 3 Pro'ya gelirsek, paylaşılan görüntüler cihazın ince tasarım profilinden beklendiği gibi geniş bir touch pad ve membran (normal) klavye ile geleceğini gösteriyor. Ön tarafında ise ince çerçeveler ve 3K çözünürlüğünde AMOLED ekran ile desteklenecek Galaxy Book 3 Pro, 14 inç ve 16 inç ekran boyutları ile kullanıcılara sunulacak.
Teknik tarafta, kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 işletim sistemi ile desteklenecek Galaxy Book 3 Pro, Intel Iris Xe grafikli Intel 13. Nesil Core i5-1340P ve Core i7-1360P işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve1 TB'a kadar PCIe Gen 4 NVMe SSD depolama kapasiteleri ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?