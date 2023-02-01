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    İnce tasarım ve yüksek performans! Karşınızda Galaxy Book 3 Ultra

    Samsung, bir süre önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni nesil telefonlarının yanında Galaxy Book 3 Ultra modelini de tanıttı. Yeni dizüstü ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.
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    Samsung Galaxy Book 3 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un düzenlediği Unpacked etkinliği kapsamında yeni nesil Galaxy telefonlarını ve Galaxy Book 3 Ultra gibi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Galaxy Book 3 Ultra açıkçası Samsung’un şimdiye kadarki en gelişmiş ve iddialı bilgisayarı diyebiliriz.

    Galaxy Book 3 Ultra, zenginleştirilmiş özellikleriyle üst seviyeyi hedefliyor. Apple’ın MacBook Pro’su ile rekabet etmeyi hedefleyen Galaxy Book 3 Ultra, ince tasarımı ve güçlü bileşenleriyle şaşırtıyor.

    Samsung Galaxy Book 3 Ultra özellikleri

    Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Book 3 Ultra’da WQXGA+ çözünürlüğe (2.880 x 1.800 piksel), 16:10 en boy oranına, 48-120Hz değişken yenileme hızına ve 400 nit tipik parlaklığına sahip olan 16 inç Dinamik AMOLED 2X ekran bulunuyor. Bu ekranın HDR esnasında 500 nit parlaklığa çıktığını da ifade edelim. Samsung’a göre ürün, DCI-P3 renk gamının da yüzde 120’sini kapsıyor.

    Samsung Galaxy Book 3 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Book 3 Ultra’nın kaputunun altında ise Intel Core i9-13900H işlemci, 8 GB VRAM, 32 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar PCIe 4.0 NVMe SSD depolama yatıyor. Cihazdaki ekran kartı ise GeForce RTX 4070. Dolayısıyla Galaxy Book 3 Ultra’nın grafik performansı açısından da M2 Max yonga setine sahip en yeni MacBook Pro 16 inçten daha hızlı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

     

    120 Hz ekran yenileme hızı ve RTX 4070 ekran kartı sayesinde Galaxy Book 3 Ultra, çoğu AAA oyununu en yüksek ayarlarda oynamak için de ideal bir platform haline geliyor. DLSS desteği de olduğunu düşündüğümüzde oyunlarda güçlü bir performans kaçınılmaz duruyor. Cihazda aynı zamanda ek bir M.2 SSD ve microSD yuvası da bulunuyor.

    Samsung Galaxy Book 3 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Book 3 Ultra, ses tarafında da AKG ile çalışmış durumda. Dizüstünde iki adet 2W tweet ve iki adet 5W woofer hoparlör yer alıyor. Aynı özenin mikrofon tarafında da gösterildiğinin altını çiziyor Samsung. Bununla birlikte cihazda, arkadan aydınlatmalı tam boyut klavye, parmak izi okuyucu, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, iki adet Thunderbolt 4, bir adet USB 3.2 Tip-A, bir adet HDMI 1.4 bağlantı noktası ve bir 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

    Grafit renk ile gelen Galaxy Book 3 Ultra, 100 W hızlı şarj desteğine sahip. Yalnızca 16,5 mm kalınlığa ve 1,79 kg ağırlığa sahip olan dizüstünde alüminyum yekpare bir çerçeve bulunuyor. Bu da kalite hissiyatını artıyor. Windows 11 ile gelen Galaxy Book 3 Ultra, Expert RAW Auto Share, Galaxy Book Smart Switch, Private Share, Quick Share, Samsung Multi Control, Samsung Pass, Second Screen ve Studio Mode gibi Samsung imzalı servislerle birlikte geliyor. Galaxy Book 3 Ultra’nın başlangıç fiyatı ise 2,399 dolar. Ancak bu fiyatın Intel Core i7-13700H ve RTX 4050'li konfigürasyona ait olduğunu belirtelim. Çıkış tarihi ise 22 Şubat.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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