İnce tasarım ve yüksek performans! Karşınızda Galaxy Book 3 Ultra

Galaxy Book 3 Ultra, zenginleştirilmiş özellikleriyle üst seviyeyi hedefliyor. Apple’ın MacBook Pro’su ile rekabet etmeyi hedefleyen Galaxy Book 3 Ultra, ince tasarımı ve güçlü bileşenleriyle şaşırtıyor.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Book 3 Ultra’da WQXGA+ çözünürlüğe (2.880 x 1.800 piksel), 16:10 en boy oranına, 48-120Hz değişken yenileme hızına ve 400 nit tipik parlaklığına sahip olan 16 inç Dinamik AMOLED 2X ekran bulunuyor. Bu ekranın HDR esnasında 500 nit parlaklığa çıktığını da ifade edelim. Samsung’a göre ürün, DCI-P3 renk gamının da yüzde 120’sini kapsıyor.
120 Hz ekran yenileme hızı ve RTX 4070 ekran kartı sayesinde Galaxy Book 3 Ultra, çoğu AAA oyununu en yüksek ayarlarda oynamak için de ideal bir platform haline geliyor. DLSS desteği de olduğunu düşündüğümüzde oyunlarda güçlü bir performans kaçınılmaz duruyor. Cihazda aynı zamanda ek bir M.2 SSD ve microSD yuvası da bulunuyor.
Grafit renk ile gelen Galaxy Book 3 Ultra, 100 W hızlı şarj desteğine sahip. Yalnızca 16,5 mm kalınlığa ve 1,79 kg ağırlığa sahip olan dizüstünde alüminyum yekpare bir çerçeve bulunuyor. Bu da kalite hissiyatını artıyor. Windows 11 ile gelen Galaxy Book 3 Ultra, Expert RAW Auto Share, Galaxy Book Smart Switch, Private Share, Quick Share, Samsung Multi Control, Samsung Pass, Second Screen ve Studio Mode gibi Samsung imzalı servislerle birlikte geliyor. Galaxy Book 3 Ultra’nın başlangıç fiyatı ise 2,399 dolar. Ancak bu fiyatın Intel Core i7-13700H ve RTX 4050'li konfigürasyona ait olduğunu belirtelim. Çıkış tarihi ise 22 Şubat.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?