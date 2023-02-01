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    Samsung Galaxy Book 3 Pro serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Unpacked 2023 etkinliği dahilinde Galaxy S23 serisinin yanı sıra yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. İşte karşınızda Galaxy Book 3 Pro serisi.
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    Galaxy Book 3 Pro serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, Unpacked 2023 ekinliğinde Galaxy S23 serisinin yanı sıra Galaxy Book 3 serisini de tanıttı. Samsung’un yeni nesil dizüstü bilgisayarları Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra olarak ayrılıyor. İşte karşınızda Galaxy Book 3 Pro serisi. 

    Galaxy Book 3 Pro

    Galaxy Book 3 Pro serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    14 ve 16 inçlik modellere sahip Galaxy Book3 Pro serisi, 13.nesil Intel işlemcilerinden gücünü alıyor. Samsung’un akıllı telefonlarında kullandığı Dynamic AMOLED 2X panellerine sahip bilgisayarlar, 2880x1800 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip. Samsung, Galaxy Book2 serisinin aksine ekran formatını 16:10 olarak belirlemiş, böylece cihazlar üreticiler için daha verimli olacak. Cihazda çift USB-C Thunderbolt 4 girişi, HDMI 1.4 bağlantısı, microSD kart girişi ve USB-A 3.2 bağlantısı ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. 14 inçlik 63Wh bataryaya sahipken 16 inçlik model 76Wh bataryaya sahip. Samsung Galaxy Book 3 Pro serisinin başlangıç fiyatı 1449 dolar olarak belirlenmiş.

    Galaxy Book 3 Pro 360

    Galaxy Book 3 Pro serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    16 inçlik Galaxy Book 3 Pro 360, bilgisayarını tablet olarak da kullanmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış. Dahili S-Pen’e sahip cihaz, 13.nesil Intel işlemcileri ile muhteşem performans sağlıyor. Ayrıca Book3 Pro 360, standart Pro modellerindeki gibi Dynamic AMOLED 2X panellerine sahip. Ayrıca Pro modellerde bulunan çift Thunderbolt 4, HDMI 1.4 bağlantısı, microSD girişi ve USB-A bağlantısı ve kulaklık girişi korunmuş. Standart Pro modellerin aksine Pro 260, 5G bağlantı destekleyen bir modele de sahip olacak. 76Wh bataryaya sahip olacak Galaxy Book 3 Pro 360 için başlangıç fiyatı ise 1899 dolar olarak belirlenmiş. 

    13.nesil Intel Core P serisi(i5 ve i7) işlemcilere sahip cihazlar, 32GB RAM’e ve 1TB SSD depolamaya kadar özelleştirilebiliyor. Tüm cihazlar Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, 65W hızlı şarj, Dolby Atmos, AKG yapımı dörtlü hoparlör sistemine ve stüdyo kalitesinde çift mikron sistemi gibi ek özellikler ile donatılmış. Ayrıca Galaxy Book 3 serisi, önceki nesile göre daha dayanıklı alüminyum kasa ile güçlendirilmiş. Tüm cihazlar 17 Şubat’ta satışa sunulacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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