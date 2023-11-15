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    Samsung Galaxy Book 4 serisinin özellikleri sızdırıldı

    Microsoft Surface ve hatta Apple MacBook'lara rakip gösterilen Samsung Galaxy Book 4 serisinin tüm özellikleri ortaya çıktı. 2024'te tanıtılacak yeni seri, beş modelden oluşacak.
    samsung galaxy book 4 serisi özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy Book 4 serisi, gelecek yıl farklı boyut, özellik ve form faktörüne sahip beş modelle genişleyecek. Galaxy Book 4, Book 4 360, Book 4 360 Pro, Book 4 Pro ve Book 4 Ultra, serideki tüm modellerin özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

    Galaxy Book 4 serisi, önceki nesle kıyasla büyük donanımsal farklılıklar getirmeyecek. Samsung, Intel işlemcileri kullanmayı sürdürcek, Ultra modelinde Nvidia RTX ekran kartı kullanacak. İşlemciler, Galaxy Book 3 serisinde kullanılan 13. Nesil CPU’lara kıyasla biraz daha düşük saat hızlarında çalışıyor ancak daha fazla çekirdek ve/veya iş parçacığına sahip olan Intel 14. Nesil Meteor Lake işlemcilerine yükseltilecek.

    Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 3 Ultra gibi Nvidia RTX 4070 ekran kartına sahip olacak ancak 4050’li bir model de gelebilir. Temel Galaxy Book 4 modelinde Intel Arc ekran kartı olacak.

    Windows 11 yüklü gelen Galaxy Book 4 serisi, “giriş modeli hariç” AMOLED ekrana sahip olacak. Seçilen modele bağlı olarak 8GB/16GB/32GB RAM ve NVMe depolama alanı olacak. Bağlantı noktaları arasında; Thunderbolt 4, USB-A, USB-C, HDMI ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Modele göre Galaxy Book 4 teknik özellikleri şu şekilde:

    Galaxy Book 4 Ultra beklenen özellikleri

    • İşlemci: Intel Core 9 Processor 185H (5.1GHz’e kadar, 24 MB L3 Cache)
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
    • Bellek: 32GB LPDDR5X RAM
    • Ekran: 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik
    • Depolama: 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu
    • Batarya: 76 Wh, 140W USB-C adaptör
    • Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
    • Ses: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos
    • Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
    • Boyut ve ağırlık: 350 x 250 x 16mm, 1.86 kg

    Galaxy Book 4 Pro 360 beklenen özellikleri

    • İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache)
    • Ekran kartı: Intel Arc Graphics
    • Bellek: 16GB LPDDR5X RAM
    • Ekran: 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği
    • Depolama: 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • Batarya: 76 Wh, 65W USB-C adaptör
    • Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
    • Ses: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos
    • Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Boyut ve ağırlık: 355 x 252 x 12.8mm, 1.66 kg

    Galaxy Book 4 Pro beklenen özellikleri

    • İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache)
    • Ekran kartı: Intel Arc Graphics
    • Bellek: 16GB LPDDR5X RAM
    • Ekran: 14” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği
    • Depolama: 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • Batarya: 68 Wh, 65W USB-C adaptör
    • Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
    • Ses: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos
    • Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Boyut ve ağırlık: 312 x 223 x 11mm, 1.26 kg

    Galaxy Book 4 360 beklenen özellikleri

    • İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache)
    • Ekran kartı: Intel Graphics
    • Bellek: 8GB LPDDR5X RAM
    • Ekran: 15.6” FHD, AMOLED, dokunmatik
    • Depolama: 256GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
    • Batarya: 68 Wh, 65W USB-C adaptör
    • Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
    • Ses: 1080p kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos
    • Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Boyut ve ağırlık: 355 x 228 x 13.7mm, 1.46 kg

    Galaxy Book 4 beklenen özellikleri

    • İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache)
    • Ekran kartı: Intel Graphics
    • Bellek: 8GB LPDDR4X RAM
    • Ekran: 15.6” FHD, LED, parlama önleyici
    • Depolama: 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.1, WiFi 6
    • Batarya: 54 Wh, 45W USB-C adaptör
    • Güvenlik: TPM
    • Ses: 720p HD kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos
    • Portlar: USB 3.2 x2 (Tip A), USB-C x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Boyut ve ağırlık: 365 x 229 x 15.4mm, 1.57 kg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    benzin kesici on off konumu kıa pıcanto yorum burun tamponu çıkarma acıtır mı dizel motor teklemesi neden olur üniversite kütüphanesinde çalışmak

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