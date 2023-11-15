Samsung Galaxy Book 4 serisinin özellikleri sızdırıldı

- Galaxy Book 4 Ultra beklenen özellikleri
- Galaxy Book 4 Pro 360 beklenen özellikleri
- Galaxy Book 4 Pro beklenen özellikleri
- Galaxy Book 4 360 beklenen özellikleri
- Galaxy Book 4 beklenen özellikleri
- Yorumlar
Galaxy Book 4 serisi, önceki nesle kıyasla büyük donanımsal farklılıklar getirmeyecek. Samsung, Intel işlemcileri kullanmayı sürdürcek, Ultra modelinde Nvidia RTX ekran kartı kullanacak. İşlemciler, Galaxy Book 3 serisinde kullanılan 13. Nesil CPU’lara kıyasla biraz daha düşük saat hızlarında çalışıyor ancak daha fazla çekirdek ve/veya iş parçacığına sahip olan Intel 14. Nesil Meteor Lake işlemcilerine yükseltilecek.
Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 3 Ultra gibi Nvidia RTX 4070 ekran kartına sahip olacak ancak 4050’li bir model de gelebilir. Temel Galaxy Book 4 modelinde Intel Arc ekran kartı olacak.
Windows 11 yüklü gelen Galaxy Book 4 serisi, “giriş modeli hariç” AMOLED ekrana sahip olacak. Seçilen modele bağlı olarak 8GB/16GB/32GB RAM ve NVMe depolama alanı olacak. Bağlantı noktaları arasında; Thunderbolt 4, USB-A, USB-C, HDMI ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Modele göre Galaxy Book 4 teknik özellikleri şu şekilde:
Galaxy Book 4 Ultra beklenen özellikleri
- İşlemci: Intel Core 9 Processor 185H (5.1GHz’e kadar, 24 MB L3 Cache)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
- Bellek: 32GB LPDDR5X RAM
- Ekran: 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik
- Depolama: 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu
- Batarya: 76 Wh, 140W USB-C adaptör
- Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
- Ses: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos
- Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
- Boyut ve ağırlık: 350 x 250 x 16mm, 1.86 kg
Galaxy Book 4 Pro 360 beklenen özellikleri
- İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache)
- Ekran kartı: Intel Arc Graphics
- Bellek: 16GB LPDDR5X RAM
- Ekran: 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği
- Depolama: 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- Batarya: 76 Wh, 65W USB-C adaptör
- Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
- Ses: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos
- Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
- İşletim sistemi: Windows 11
- Boyut ve ağırlık: 355 x 252 x 12.8mm, 1.66 kg
Galaxy Book 4 Pro beklenen özellikleri
- İşlemci: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache)
- Ekran kartı: Intel Arc Graphics
- Bellek: 16GB LPDDR5X RAM
- Ekran: 14” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği
- Depolama: 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- Batarya: 68 Wh, 65W USB-C adaptör
- Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
- Ses: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos
- Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
- İşletim sistemi: Windows 11
- Boyut ve ağırlık: 312 x 223 x 11mm, 1.26 kg
Galaxy Book 4 360 beklenen özellikleri
- İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache)
- Ekran kartı: Intel Graphics
- Bellek: 8GB LPDDR5X RAM
- Ekran: 15.6” FHD, AMOLED, dokunmatik
- Depolama: 256GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
- Batarya: 68 Wh, 65W USB-C adaptör
- Güvenlik: TPM, parmak izi okuyucu
- Ses: 1080p kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Portlar: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
- İşletim sistemi: Windows 11
- Boyut ve ağırlık: 355 x 228 x 13.7mm, 1.46 kg
Galaxy Book 4 beklenen özellikleri
- İşlemci: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache)
- Ekran kartı: Intel Graphics
- Bellek: 8GB LPDDR4X RAM
- Ekran: 15.6” FHD, LED, parlama önleyici
- Depolama: 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.1, WiFi 6
- Batarya: 54 Wh, 45W USB-C adaptör
- Güvenlik: TPM
- Ses: 720p HD kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Portlar: USB 3.2 x2 (Tip A), USB-C x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon
- İşletim sistemi: Windows 11
- Boyut ve ağırlık: 365 x 229 x 15.4mm, 1.57 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.