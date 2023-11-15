Samsung Galaxy Book 4 serisinin özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy Book 4 serisi, gelecek yıl farklı boyut, özellik ve form faktörüne sahip beş modelle genişleyecek. Galaxy Book 4, Book 4 360, Book 4 360 Pro, Book 4 Pro ve Book 4 Ultra, serideki tüm modellerin özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

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Galaxy Book 4 serisi, önceki nesle kıyasla büyük donanımsal farklılıklar getirmeyecek. Samsung, Intel işlemcileri kullanmayı sürdürcek, Ultra modelinde Nvidia RTX ekran kartı kullanacak. İşlemciler, Galaxy Book 3 serisinde kullanılan 13. Nesil CPU’lara kıyasla biraz daha düşük saat hızlarında çalışıyor ancak daha fazla çekirdek ve/veya iş parçacığına sahip olan Intel 14. Nesil Meteor Lake işlemcilerine yükseltilecek.

Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 3 Ultra gibi Nvidia RTX 4070 ekran kartına sahip olacak ancak 4050’li bir model de gelebilir. Temel Galaxy Book 4 modelinde Intel Arc ekran kartı olacak.

Windows 11 yüklü gelen Galaxy Book 4 serisi, “giriş modeli hariç” AMOLED ekrana sahip olacak. Seçilen modele bağlı olarak 8GB/16GB/32GB RAM ve NVMe depolama alanı olacak. Bağlantı noktaları arasında; Thunderbolt 4, USB-A, USB-C, HDMI ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Modele göre Galaxy Book 4 teknik özellikleri şu şekilde:

Galaxy Book 4 Ultra beklenen özellikleri

İşlemci : Intel Core 9 Processor 185H (5.1GHz’e kadar, 24 MB L3 Cache)

: Intel Core 9 Processor 185H (5.1GHz’e kadar, 24 MB L3 Cache) Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6

: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 Bellek : 32GB LPDDR5X RAM

: 32GB LPDDR5X RAM Ekran : 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik

: 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik Depolama : 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu

: 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu Batarya : 76 Wh, 140W USB-C adaptör

: 76 Wh, 140W USB-C adaptör Güvenlik : TPM, parmak izi okuyucu

: TPM, parmak izi okuyucu Ses : 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos

: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos Portlar : USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon

: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon Boyut ve ağırlık: 350 x 250 x 16mm, 1.86 kg

Galaxy Book 4 Pro 360 beklenen özellikleri

İşlemci : Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache)

: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache) Ekran kartı : Intel Arc Graphics

: Intel Arc Graphics Bellek : 16GB LPDDR5X RAM

: 16GB LPDDR5X RAM Ekran : 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği

: 16” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği Depolama : 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu

: 1TB NVMe SSD, 1NVMe slotu Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.3, WiFi 6E

: Bluetooth 5.3, WiFi 6E Batarya : 76 Wh, 65W USB-C adaptör

: 76 Wh, 65W USB-C adaptör Güvenlik : TPM, parmak izi okuyucu

: TPM, parmak izi okuyucu Ses : 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos

: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos Portlar : USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon

: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 Boyut ve ağırlık: 355 x 252 x 12.8mm, 1.66 kg

Galaxy Book 4 Pro beklenen özellikleri

İşlemci : Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache)

: Intel Core 7 Processor 155U (4.8GHz’e kadar, 24 MB Smart Cache) Ekran kartı : Intel Arc Graphics

: Intel Arc Graphics Bellek : 16GB LPDDR5X RAM

: 16GB LPDDR5X RAM Ekran : 14” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği

: 14” WQXGA, AMOLED, yansıma önleyici dokunmatik, kalem desteği Depolama : 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu

: 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.3, WiFi 6E

: Bluetooth 5.3, WiFi 6E Batarya : 68 Wh, 65W USB-C adaptör

: 68 Wh, 65W USB-C adaptör Güvenlik : TPM, parmak izi okuyucu

: TPM, parmak izi okuyucu Ses : 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos

: 2MP kamera, AKG dört hoparlör, Dolby Atmos Portlar : USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon

: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon İşletim sistemi : Windows 11

: Windows 11 Boyut ve ağırlık: 312 x 223 x 11mm, 1.26 kg

Galaxy Book 4 360 beklenen özellikleri

İşlemci : Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache)

: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache) Ekran kartı: Intel Graphics

Intel Graphics Bellek : 8GB LPDDR5X RAM

: 8GB LPDDR5X RAM Ekran : 15.6” FHD, AMOLED, dokunmatik

: 15.6” FHD, AMOLED, dokunmatik Depolama : 256GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu

: 256GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.3, WiFi 6E

: Bluetooth 5.3, WiFi 6E Batarya : 68 Wh, 65W USB-C adaptör

: 68 Wh, 65W USB-C adaptör Güvenlik : TPM, parmak izi okuyucu

: TPM, parmak izi okuyucu Ses : 1080p kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos

: 1080p kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos Portlar : USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon

: USB 3.2 x1, Thunderbolt 4 x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 Boyut ve ağırlık: 355 x 228 x 13.7mm, 1.46 kg

Galaxy Book 4 beklenen özellikleri

İşlemci : Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache)

: Intel Core 5 Processor 120U (5.0GHz’e kadar, 12 MB Smart Cache) Ekran kartı: Intel Graphics

Intel Graphics Bellek : 8GB LPDDR4X RAM

: 8GB LPDDR4X RAM Ekran : 15.6” FHD, LED, parlama önleyici

: 15.6” FHD, LED, parlama önleyici Depolama : 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu

: 512GB NVMe SSD, 2 NVMe slotu Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.1, WiFi 6

: Bluetooth 5.1, WiFi 6 Batarya : 54 Wh, 45W USB-C adaptör

: 54 Wh, 45W USB-C adaptör Güvenlik : TPM

: TPM Ses : 720p HD kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos

: 720p HD kamera, stereo hoparlörler, Dolby Atmos Portlar : USB 3.2 x2 (Tip A), USB-C x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon

: USB 3.2 x2 (Tip A), USB-C x2, HDMI, microSD kart okuyucu, kulaklık jakı/mikrofon İşletim sistemi : Windows 11

: Windows 11 Boyut ve ağırlık: 365 x 229 x 15.4mm, 1.57 kg

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Samsung Galaxy Book 4 serisinin özellikleri sızdırıldı