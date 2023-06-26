Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Daha piyasasya sürülmemiş OnePlus Nord 3 5G'nin videosu sızdırıldı

    Temmuz ayının ilk haftalarında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus'ın yeni cihazı Nord 3 5G'nin küresel varyantının videosu sızdırıldı. İşte cihazın sızdırılan videosu ve beklenen özellikleri:
    Oy Ver
    Piyasasya sürülmemiş OnePlus Nord 3 5G'nin videosu sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, en yeni ürünlerini Temmuz ayının ilk haftasında piyasaya sürebilir. Bu ürünler arasında  OnePlus Nord 3, Nord CE 3 ve Nord Buds 2r TWS kulaklıklar bulunmakta. Yakın bir zamanda ise bu cihazlar arasında yer alan OnePlus Nord 3 5G'nin videosu sızdırıldı.

    İşte OnePlus Nord 3 5G'nin beklenen özellikleri:

    120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç 1,5K AMOLED ekran ile gelmesi beklenen OnePlus Nord 3 5G, MediaTek Dimensity 9000 SoC yonga setinden güç alacak. 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama sunması beklenen cihaz, 50MP birincil kamera, 8MP ikincil sensör ve 2MP üçüncü sensör olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. 

    80W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1'i başlatacak. Son olarak cihazın küresel varyantının ise 16 GB RAM + 256 GB depolama sunması bekleniyor. İşte cihazın küresel varyantının sızdırılan videosu:

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara gardan havaalanına nasıl gidilir windows 98 iso 1 word sayfası kaç kelime sevgilimin eski sevgilisiyle yaşadıkları ford connect 1.8 hangi yağ kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız