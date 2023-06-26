Daha piyasasya sürülmemiş OnePlus Nord 3 5G'nin videosu sızdırıldı

İşte OnePlus Nord 3 5G'nin beklenen özellikleri:
120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç 1,5K AMOLED ekran ile gelmesi beklenen OnePlus Nord 3 5G, MediaTek Dimensity 9000 SoC yonga setinden güç alacak. 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama sunması beklenen cihaz, 50MP birincil kamera, 8MP ikincil sensör ve 2MP üçüncü sensör olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.
80W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1'i başlatacak. Son olarak cihazın küresel varyantının ise 16 GB RAM + 256 GB depolama sunması bekleniyor. İşte cihazın küresel varyantının sızdırılan videosu:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D