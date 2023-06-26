Daha piyasasya sürülmemiş OnePlus Nord 3 5G'nin videosu sızdırıldı

Tam Boyutta Gör OnePlus, en yeni ürünlerini Temmuz ayının ilk haftasında piyasaya sürebilir. Bu ürünler arasında OnePlus Nord 3, Nord CE 3 ve Nord Buds 2r TWS kulaklıklar bulunmakta. Yakın bir zamanda ise bu cihazlar arasında yer alan OnePlus Nord 3 5G'nin videosu sızdırıldı.

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İşte OnePlus Nord 3 5G'nin beklenen özellikleri:

120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç 1,5K AMOLED ekran ile gelmesi beklenen OnePlus Nord 3 5G, MediaTek Dimensity 9000 SoC yonga setinden güç alacak. 16 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama sunması beklenen cihaz, 50MP birincil kamera, 8MP ikincil sensör ve 2MP üçüncü sensör olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

80W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1'i başlatacak. Son olarak cihazın küresel varyantının ise 16 GB RAM + 256 GB depolama sunması bekleniyor. İşte cihazın küresel varyantının sızdırılan videosu:

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Piyasasya sürülmemiş OnePlus Nord 3 5G'nin videosu sızdırıldı