Tam Boyutta Gör Samsung şimdilerde Galaxy S23 FE üzerinde çalışıyor. Ancak piyasaya sürülmesi beklenen tek FE cihaz bu olmayabilir. Geçtiğimiz günlerde şirketin Galaxy Buds FE üzerinde de çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise cihazın beklenen Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy Buds FE'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

Tipster Roland Quandt'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy Buds FE'nin özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Beyaz ve grafiti olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 12 mm'lik sürücülere sahip olacak.

Kulaklıklar, bu haftanın başlarında Samsung'un kulaklığın kullanım klavuzunu yanlışlıkla sitede paylaşması ile ortaya çıkmıştı ve tipster'ın yaptığı paylaşıma göre kulaklıklar yaklaşık olarak 100 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy Buds FE'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı