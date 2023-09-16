Samsung Galaxy Buds FE'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

İşte Samsung Galaxy Buds FE'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:
Tipster Roland Quandt'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy Buds FE'nin özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Beyaz ve grafiti olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 12 mm'lik sürücülere sahip olacak.
Kulaklıklar, bu haftanın başlarında Samsung'un kulaklığın kullanım klavuzunu yanlışlıkla sitede paylaşması ile ortaya çıkmıştı ve tipster'ın yaptığı paylaşıma göre kulaklıklar yaklaşık olarak 100 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.