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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Buds FE'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy Buds FE üzerinde de çalıştığı ortaya çıkmıştı ve yakın bir zamanda bu kulaklıkların özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve fiyatı:
    Samsung Galaxy Buds FE'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung şimdilerde Galaxy S23 FE üzerinde çalışıyor. Ancak piyasaya sürülmesi beklenen tek FE cihaz bu olmayabilir. Geçtiğimiz günlerde şirketin Galaxy Buds FE üzerinde de çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise cihazın beklenen Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy Buds FE'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Tipster Roland Quandt'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy Buds FE'nin özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Beyaz ve grafiti olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 12 mm'lik sürücülere sahip olacak.

    Kulaklıklar, bu haftanın başlarında Samsung'un kulaklığın kullanım klavuzunu yanlışlıkla sitede paylaşması ile ortaya çıkmıştı ve tipster'ın yaptığı paylaşıma göre kulaklıklar yaklaşık olarak 100 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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