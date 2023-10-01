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    Samsung'un yeni lansman tarihi belli oldu: Galaxy S23 FE çok yakında

    Samsung, Galaxy S23 FE'nin lansman tarihini paylaştı. 4 Ekim'de piyasaya sürülecek cihazın yanında lansmanda Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE'nin de tanıtılması bekleniyor. İşte detaylar:
    Samsung Galaxy S23 FE'nin lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, uzun zamandır yeni Fan Edition cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Hindistan hesabı ise Twitter'da lansman tarihini paylaştı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan lansmanda Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE'nin tanıtılması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S23 FE, 4 Ekim'de piyasaya sürülecek

    Samsung Galaxy S23 FE'nin lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Şirketin Hindistan hesabının yaptığı yeni kapak resmine göre Samsung'un yeni etkinliği Hindistan'da 4 Ekim'de gerçekleşecek. Resim Samsung Galaxy S23 FE'nin kamera modüllerinden oluştuğu için etkinlikte Samsung Galaxy S23 FE'nin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca hesabın yaptığı bir diğer paylaşım ise etkinlikte Galaxy Tab S9 FE'nin de tanıtılabileceğini ortaya çıkardı.

    Samsung Galaxy S23 FE'nin 6,4 inç 120Hz FullHD+ Dinamik AMOLED ekrana, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçeneklerine seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, 25W kablolu şarjlı 4.500 mAh batarya ile gelecek.

    Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti veya Exynos 2200 SoC'den güç alması beklenen cihaz, ön tarafta 10MP selfie kamerasına sahip olacak. Arka tarafta ise OIS destekli 50MP birincil kamera, 12MP telefoto ve 8MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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