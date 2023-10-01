Samsung'un yeni lansman tarihi belli oldu: Galaxy S23 FE çok yakında

Samsung Galaxy S23 FE, 4 Ekim'de piyasaya sürülecek
Samsung Galaxy S23 FE'nin 6,4 inç 120Hz FullHD+ Dinamik AMOLED ekrana, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçeneklerine seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz, 25W kablolu şarjlı 4.500 mAh batarya ile gelecek.
Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti veya Exynos 2200 SoC'den güç alması beklenen cihaz, ön tarafta 10MP selfie kamerasına sahip olacak. Arka tarafta ise OIS destekli 50MP birincil kamera, 12MP telefoto ve 8MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.