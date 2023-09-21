Galaxy Buds FE'den ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı

Galaxy Buds FE'den ilk görüntüler paylaşıldı
Bilmeyenler için Galaxy Buds FE'nin fiyat-performansı odak noktası ile Samsung'un şimdiye kadarki en ucuz kulaklığı olması bekleniyor. Bu noktada daha önceki raporlar, cihazın ABD’de 100 dolar, Avrupa’da ise 89 euro fiyatla satılacağını bizlere gösterdi. Bugünki sızıntı ise, kulaklığın tasarımına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz.
Önceki raporlara göre Galaxy Buds FE, ''gelişmiş bas üretimi" için 12 mm'lik bir sürücüye sahip olacak. Cihazın pil ömrü ve pil kapasitesi gibi bilgiler ise henüz netleşmedi. Ancak sızıntıların yoğunluğu düşünüldüğünde daha fazla detayın çok yakında paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.