Galaxy Buds FE'den ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, şimdiye kadarki en ucuz kulaklığı Galaxy Buds FE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda yıl bitmeden satışa çıkacak modelin Samsung Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE gibi cihazlara eşlik etmesi bekleniyor. Son olarak Galaxy Buds FE'nin tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Galaxy Buds FE'den ilk görüntüler paylaşıldı

Bilmeyenler için Galaxy Buds FE'nin fiyat-performansı odak noktası ile Samsung'un şimdiye kadarki en ucuz kulaklığı olması bekleniyor. Bu noktada daha önceki raporlar, cihazın ABD’de 100 dolar, Avrupa’da ise 89 euro fiyatla satılacağını bizlere gösterdi. Bugünki sızıntı ise, kulaklığın tasarımına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bu görüntülere göre siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğinde gelen Galaxy Buds FE, genel hatlarıyla Buds 2 ve Buds 2 Pro'ya benzeyecek. Bununla birlikte dış bölümde yer alan dokunmatik alan ve tomurcukların kendisi ise Buds+ anımsatıyor diyebiliriz. Ayrıca kulaklık kutusunun arkasında bir USB-C bağlantı noktası, genel pil şarjı için önde bir ışık ve içeride bir ışık konumlandırılmış.

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Önceki raporlara göre Galaxy Buds FE, ''gelişmiş bas üretimi" için 12 mm'lik bir sürücüye sahip olacak. Cihazın pil ömrü ve pil kapasitesi gibi bilgiler ise henüz netleşmedi. Ancak sızıntıların yoğunluğu düşünüldüğünde daha fazla detayın çok yakında paylaşılacağını düşünüyoruz.

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