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    Anlık Bildirim

    Samsung, 7 yıl sonra Galaxy C markasını canlandırıyor: İşte Galaxy C55

    Samsung, yıllar içinde birçok akıllı telefon serisi piyasaya sürdü. Bunlardan birisi olan Galaxy C markası, aradan geçen yedi yılın ardından Galaxy C55 ile geri dönüyor.
    Samsung Galaxy C serisi Snapdragon 7 Gen 1 ile geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A55 gibi A serisi akıllı telefonlarını aksatmadan piyasaya sürüyor. Samsung, Galaxy A serisinin biraz daha değiştirilmiş ve daha uygun fiyatlı muadillerini ise Galaxy M ve F serileri ile kullanıcılara sunuyor. Ancak görünüşe göre firma, Galaxy C55 ile ürün skalasını daha da genişletmek istiyor.

    Samsung Galaxy C55 geliyor

    Galaxy C serisi yedi yıldır Samsung'un ürün gamında görülmüyor olsa da Galaxy C55 ile birlikte markanın geri döneceği belirtiliyor. Akıllı telefon şimdi Google Play Console’da listelenirken genel hatlarıyla Galaxy M55/F55 ile benzerlikler taşıyor. Telefonun Çin pazarına özel olacağı söylenirken cihazın küresel piyasalara çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

    Samsung Galaxy C serisi Snapdragon 7 Gen 1 ile geri dönüyor
    Özellikler tarafında ise Galaxy C55, 450 DPI ekran yoğunluğuna sahip Full HD (1080 x 2400 piksel) ekran, Android 14 ve 8GB RAM ile gelecek. Ayrıca Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisine sahip olacak. Bu, Galaxy M55 ve F55 için bahsi geçen aynı çip. Snapdragon 7 Gen 1, iki yıl önce piyasaya çıkmıştı ve orta seviyeyi hedefliyordu. Günümüzde bu işlemci, günlük kullanımda sorun çıkarmayacaktır ancak modern oyunlarda zorlanmasını bekleyebiliriz.

    Bunun dışında Galaxy C55 hakkında ortaya çıkan çok fazla ayrıntı yok. Telefonun Google Play Console’da görünmesi ise lansmanın uzakta olmadığına işaret ediyor. Öte yandan Samsung'un yakında küresel pazar için Galaxy M55 ve Galaxy F55’i duyurması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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