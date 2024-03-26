Samsung, 7 yıl sonra Galaxy C markasını canlandırıyor: İşte Galaxy C55

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A55 gibi A serisi akıllı telefonlarını aksatmadan piyasaya sürüyor. Samsung, Galaxy A serisinin biraz daha değiştirilmiş ve daha uygun fiyatlı muadillerini ise Galaxy M ve F serileri ile kullanıcılara sunuyor. Ancak görünüşe göre firma, Galaxy C55 ile ürün skalasını daha da genişletmek istiyor.

Samsung Galaxy C55 geliyor

Galaxy C serisi yedi yıldır Samsung'un ürün gamında görülmüyor olsa da Galaxy C55 ile birlikte markanın geri döneceği belirtiliyor. Akıllı telefon şimdi Google Play Console’da listelenirken genel hatlarıyla Galaxy M55/F55 ile benzerlikler taşıyor. Telefonun Çin pazarına özel olacağı söylenirken cihazın küresel piyasalara çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

Özellikler tarafında ise Galaxy C55, 450 DPI ekran yoğunluğuna sahip Full HD (1080 x 2400 piksel) ekran, Android 14 ve 8GB RAM ile gelecek. Ayrıca Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisine sahip olacak. Bu, Galaxy M55 ve F55 için bahsi geçen aynı çip. Snapdragon 7 Gen 1, iki yıl önce piyasaya çıkmıştı ve orta seviyeyi hedefliyordu. Günümüzde bu işlemci, günlük kullanımda sorun çıkarmayacaktır ancak modern oyunlarda zorlanmasını bekleyebiliriz.

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Bunun dışında Galaxy C55 hakkında ortaya çıkan çok fazla ayrıntı yok. Telefonun Google Play Console’da görünmesi ise lansmanın uzakta olmadığına işaret ediyor. Öte yandan Samsung'un yakında küresel pazar için Galaxy M55 ve Galaxy F55’i duyurması bekleniyor.

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Samsung Galaxy C serisi Snapdragon 7 Gen 1 ile geri dönüyor