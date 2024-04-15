Tam Boyutta Gör Galaxy C serisi yedi yıldır Samsung'un ürün gamında görülmüyor olsa da Galaxy C55 ile birlikte markanın geri dönüşü oldukça yakın. Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Google Play Console’da ortaya çıkan Samsung Galaxy C55 5G, şimdi de Geekbench'te görüntülendi. Bu bağlamda telefonun performans rakamları ve bazı önemli ayrıntıları da açığa çıktı.

Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 ile geliyor

Tam Boyutta Gör SM-C5560 model numarasına sahip Galaxy C55 5G, sentetik kıyaslama platformu Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 1.026 ve çok çekirdekli testlerde 2.384 puan aldı. Paylaşılan ekran görüntülerinden Galaxy C55 5G’nin 2.40 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç aldığı görülüyor. Bununla birlikte telefona 8GB RAM de eşlik ediyor.

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Galaxy C55 5G'nin 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüğe ve 450 ppi piksel yoğunluğuna sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın kamera açısından, 50MP birincil sensör de dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması ve 25W hızlı şarjı destekleyen5.000mAh batarya ile donatılacağı söyleniyor. Yazılım tarafında ise cihaz büyük olasılıkla Android 14 tabanlı One UI 6.0/6.1 ile piyasaya sürülecek. Samsung, Galaxy C serisini uzunca bir süredir tozlu raflarda tutmuş ve Çin pazarına yönelik olarak piyasa sürmüş olsa da yeni model için küresel bir lansmanın olup olmayacağı açıkçası şimdilik belirsiz.

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Samsung Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 ile Geekbench'te göründü