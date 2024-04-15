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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 ile Geekbench'te göründü

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yedi yılın ardından piyasaya süreceği ilk C serisi akıllı telefon olacak Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 ile birlikte Geekbench'te görüntülendi.
    Samsung Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 ile Geekbench'te göründü Tam Boyutta Gör
    Galaxy C serisi yedi yıldır Samsung'un ürün gamında görülmüyor olsa da Galaxy C55 ile birlikte markanın geri dönüşü oldukça yakın. Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Google Play Console’da ortaya çıkan Samsung Galaxy C55 5G, şimdi de Geekbench'te görüntülendi. Bu bağlamda telefonun performans rakamları ve bazı önemli ayrıntıları da açığa çıktı.

    Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 ile geliyor

    Samsung Galaxy C55, Snapdragon 7 Gen 1 ile Geekbench'te göründü Tam Boyutta Gör
    SM-C5560 model numarasına sahip Galaxy C55 5G, sentetik kıyaslama platformu Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 1.026 ve çok çekirdekli testlerde 2.384 puan aldı. Paylaşılan ekran görüntülerinden Galaxy C55 5G’nin 2.40 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç aldığı görülüyor. Bununla birlikte telefona 8GB RAM de eşlik ediyor.

    Galaxy C55 5G'nin 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüğe ve 450 ppi piksel yoğunluğuna sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın kamera açısından, 50MP birincil sensör de dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması ve 25W hızlı şarjı destekleyen5.000mAh batarya ile donatılacağı söyleniyor. Yazılım tarafında ise cihaz büyük olasılıkla Android 14 tabanlı One UI 6.0/6.1 ile piyasaya sürülecek. Samsung, Galaxy C serisini uzunca bir süredir tozlu raflarda tutmuş ve Çin pazarına yönelik olarak piyasa sürmüş olsa da yeni model için küresel bir lansmanın olup olmayacağı açıkçası şimdilik belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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