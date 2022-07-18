Samsung Galaxy Enhance-X uygulaması çıktı: Yapay zekayla fotoğrafları iyileştiriyor

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Mobil fotoğrafçılıkta iyi bir sonuç elde etmek için sensör kalitesi kadar görüntü işleme tarafı da önemlidir. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yapay zeka algoritmalarını kullanarak fotoğrafların kalitesini iyileştirmenize olanak tanıyan yeni bir uygulama yayınladı.

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Galaxy Enhance-X isimli uygulama kısa bir süre önce kullanıma sunuldu. Tek bir dokunuşla mevcut fotoğraflarınızın çözünürlüğünü artırmanıza yardımcı oluyor. Piyasada aynı şeyi yapabilen Adobe Lightroom, Snapseed ve Picsart gibi alternatiflerin olduğunu hatırlatalım.

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Galaxy Enhance-X özellikleri

Galaxy Enhance-X karanlık ortamda çekilmiş fotoğrafları aydınlatabildiği gibi bulanık fotoğrafları netleştirebiliyor. Aynı zamanda görüntülerdeki istenmeyen izleri ortadan kaldırabildiğini belirtelim. Normal çekimleri HDR'ye dönüştürme ve dinamik aralığı iyileştirme yetenekleri de var.

Samsung yeni uygulamasını duyurmadığı için henüz çok fazla kişinin haberi yok. Galaxy Enhance-X'in Android 10 ve üzerini çalıştıran Samsung akıllı telefonlarla uyumlu olduğu belirtiliyor. Uygulama Galaxy Note, Galaxy S ve Galaxy Z amiral gemilerinin yanı sıra One UI 2.5, 3.0, 4.0 ve 4.5 kullanan orta sınıf Galaxy A, M ve F serisi telefonlara da yüklenebiliyor.

Galaxy Enhance-X uygulamasını Galaxy Store'dan indirebilirsiniz.

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