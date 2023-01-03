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    Samsung Galaxy S23 Ultra tekrar Geekbench'te göründü: Skorlar düşüyor!

    Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra, 12GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 2 ile Geekbench 5'te göründü. Yaklaşan akıllı telefon neler sunuyor? İşte detaylar
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    Samsung Galaxy S23 Ultra tekrar Geekbench'te göründü! Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S23 serisi, başlangıçta Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerine ev sahipliği yapacak. Bugün serinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra, 12GB RAM ile Geekbench 5 platformunda görüntülendi.

    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın performansı belli oldu

    Paylaşılan listeye göre Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 12GB RAM ile desteklenen Galaxy S23 Ultra, platformun tek çekirdek testlerinden 1.495, çoklu çekirdek testlerinden ise 4.647 puan alıyor. Bu söz konusu skorların, benzer işlemci ile test edilen diğer telefonlardan ve daha önceki sızıntılardan daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

    Yeni amiral gemisi hakkında bilinenler

    Yakın zamanlı sızıntılar, Galaxy S23 Ultra’nın 6,8 inç boyutlarında 16,7 milyon renk sunan 1440x3088 piksel ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Bununla birlikte amiral gemisi model 8 ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Depolama tarafında ise Samsung’un 128GB’ı geride bırakacağı 256GB, 512GB ve 1TB kapasiteler sunacağı bildiriliyor.

    Galaxy S23 Ultra özellikle kamera yapılandırması ile öne çıkacak gibi gözüküyor. Cihazın arka tarafında 108MP ISOCELL HM3 birincil, 12MP telefoto, 12MP ultra geniş ve 2MP sensörler yer alacak.

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