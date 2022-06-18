Samsung, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy F13'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor

E-ticaret sitelerinden Flipkart, Güney Koreli devin yeni bütçe akıllı telefonu Samsung Galaxy F13 modelinin çıkış tarihini açıkladı.

Avrupa'daki akıllı telefon satışları dibe vurdu 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy F13 özellikleri

Flipkart'ta yayınlanan bir afiş, 22 Haziran'da gerçekleşecek olan Galaxy F13'ün lansman tarihini ortaya koyuyor. Posterin ayrıca, daha önce Geekbench'te Exynos 850 yonga seti ve 4 GB RAM ile ortaya çıkan cihazın tasarımını da gözler önüne seriyor.

Söylentilere göre Galaxy F13, 5 MP selfie kamerası ve 50 MP ana kamera modülünün yanı sıra, yan tarafta parmak izi tarayıcı, 6000 mAh pil, 6.6 inç FHD+ LCD ekrana sahip olacak. Android 12 tabanlı One UI Core 4.1 çalıştıracak olan akıllı telefon 4GB/64GB ve 4GB/128GB olmak üzere iki bellek yapılandırmasıyla sunulacak. Samsung Galaxy F13'ün hangi fiyat etiketiyle satışa çıkacağı ise henüz belli değil.

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