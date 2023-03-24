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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy F14 tanıtıldı: Segmentinin en iyisi

    Samsung, yakın zamanda Galaxy A telefonlarını tanıttı. Çok geçmeden Galaxy F serisinin yeni üyesi Galaxy F14 tanıtıldı. Samsung Galaxy F14, uygun fiyatlı ve sınıfına göre güzel özellikler sunuyor.
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    Samsung Galaxy F14 tanıtıldı işte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, orta sınıf akıllı telefonu Galaxy F14 5G modelini Hindistan’da tanıttı. Samsung tarafından iki kez Android güncellemesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtilen yeni Galaxy F14, 160 dolar fiyat etiketine rağmen 5nm işlemci, 6000 mAh batarya gibi sınıfı için güzel özelliklerle geliyor. İşte Samsung Galaxy F14 özellikleri:

    Galaxy F14, 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip. Sonsuz V çentikli ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Samsung’un 5nm üretim sürecinden geçen Exynos 1330 işlemcili telefon, 6GB RAM (RAM Plus ile 12GB'a kadar), 128GB dahili depolama ile geliyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1 yazılımıyla geliyor. Arkada 50MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan ikili kamera kurulumu mevcut. Öndeki kamera 13MP. Yanda parmak izi okuyucusu bulunan telefon, yeşil, siyah ve mor renk seçenekleriyle geliyor.

    Samsung Galaxy F14 özellikleri

    Samsung Galaxy F14 5G özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5
    • İşlemci: Exynos 1330, 5nm
    • Bellek: 4GB / 6GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
    • İşletim sistemi: Android 13, OneUI 5.0
    • Arka kamera: 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4
    • Ön kamera: 13MP f/2.0
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Boyut ve ağırlık: 166.8 x 77.2 x 9.4mm, 205g
    • Bağlantılar: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C
    • Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj

    Samsung Galaxy F14 fiyatı

    Galaxy F14 fiyatı, 160 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 6GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı ise; yaklaşık 180 dolar. Telefon, 30 Mart’ta Samsung’un resmî sitesinde ve Flipkart’ta satışa çıkacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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