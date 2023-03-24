Samsung Galaxy F14 tanıtıldı: Segmentinin en iyisi

Tam Boyutta Gör Samsung, orta sınıf akıllı telefonu Galaxy F14 5G modelini Hindistan’da tanıttı. Samsung tarafından iki kez Android güncellemesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtilen yeni Galaxy F14, 160 dolar fiyat etiketine rağmen 5nm işlemci, 6000 mAh batarya gibi sınıfı için güzel özelliklerle geliyor. İşte Samsung Galaxy F14 özellikleri:

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Galaxy F14, 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip. Sonsuz V çentikli ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Samsung’un 5nm üretim sürecinden geçen Exynos 1330 işlemcili telefon, 6GB RAM (RAM Plus ile 12GB'a kadar), 128GB dahili depolama ile geliyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1 yazılımıyla geliyor. Arkada 50MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan ikili kamera kurulumu mevcut. Öndeki kamera 13MP. Yanda parmak izi okuyucusu bulunan telefon, yeşil, siyah ve mor renk seçenekleriyle geliyor.

Samsung Galaxy F14 özellikleri

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Ekran : 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5

: 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : Exynos 1330, 5nm

: Exynos 1330, 5nm Bellek : 4GB / 6GB LPDDR4x RAM

: 4GB / 6GB LPDDR4x RAM Depolama : 128GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir) İşletim sistemi : Android 13, OneUI 5.0

: Android 13, OneUI 5.0 Arka kamera : 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4

: 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4 Ön kamera : 13MP f/2.0

: 13MP f/2.0 Biyometrik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu Boyut ve ağırlık : 166.8 x 77.2 x 9.4mm, 205g

: 166.8 x 77.2 x 9.4mm, 205g Bağlantılar : 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj

Samsung Galaxy F14 fiyatı

Galaxy F14 fiyatı, 160 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 6GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı ise; yaklaşık 180 dolar. Telefon, 30 Mart’ta Samsung’un resmî sitesinde ve Flipkart’ta satışa çıkacak.

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Samsung Galaxy F14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı