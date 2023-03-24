Samsung Galaxy F14 tanıtıldı: Segmentinin en iyisi

Galaxy F14, 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip. Sonsuz V çentikli ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Samsung’un 5nm üretim sürecinden geçen Exynos 1330 işlemcili telefon, 6GB RAM (RAM Plus ile 12GB'a kadar), 128GB dahili depolama ile geliyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1 yazılımıyla geliyor. Arkada 50MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan ikili kamera kurulumu mevcut. Öndeki kamera 13MP. Yanda parmak izi okuyucusu bulunan telefon, yeşil, siyah ve mor renk seçenekleriyle geliyor.
Samsung Galaxy F14 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Exynos 1330, 5nm
- Bellek: 4GB / 6GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
- İşletim sistemi: Android 13, OneUI 5.0
- Arka kamera: 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4
- Ön kamera: 13MP f/2.0
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Boyut ve ağırlık: 166.8 x 77.2 x 9.4mm, 205g
- Bağlantılar: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C
- Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj
Samsung Galaxy F14 fiyatı
Galaxy F14 fiyatı, 160 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 6GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı ise; yaklaşık 180 dolar. Telefon, 30 Mart’ta Samsung’un resmî sitesinde ve Flipkart’ta satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)