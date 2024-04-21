Samsung Galaxy F15’in 8GB RAM’li versiyonu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy F serisi ile giriş-orta seviye pazarına yönelik birçok akıllı telefon üreten Samsung, geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy F15’in yeni bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Galaxy M15 Avrupa'da satışa sunulacak 1 gün önce eklendi

Galaxy F15 üç farklı RAM konfigürasyonu ile geliyor

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy F15, 4GB ve 6GB RAM seçenekleri ile satışa sunulmuştu. Bu seçenekler, orta seviyede gayet makul bir bellek kapasitesi sunsa da Samsung, ürünün bir üst modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör GizmoChina tarafından ortaya çıkarılan promosyon görseline göre Samsung, 8GB bellekli Galaxy F15’i çok yakında tanıtacak. 128GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz için yaklaşık 191$ fiyat etiketi sunulmuş. Bu da 8GB bellekli modeli, 6GB bellekli modelden yaklaşık 20$ daha fazla yapıyor. RAM dışında yeni Galaxy F15, önceki modeller gibi MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alıyor ve Super AMOLED 90Hz ekrana sahip. Galaxy F15 ailesi, 4 yıl boyunca Android 5 yıl boyunca ise güvenlik güncellemesi alacak.

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