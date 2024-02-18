Samsung Galaxy F15 5G modelini tanıtmaya başladı: Neler sunacak?

Samsung Galaxy F15 5G neler sunuyor?
Kaçıranlar için Galaxy F15 5G'nin MediaTek Dimensity 6100+, Android 14 ve 4GB RAM kapasitesi ile tanıtılacağı doğrulanmıştı. Son raporlar ise, akıllı telefonun 6000mAh batarya ve 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacağını gösteriyor. Bunun bu fiyat segmentinde bir ilk olacağını hatırlatalım. Akıllı telefonun fiyatı ise, 15.000 RS'nin yani 180 doların altında olacak.
Bilmeyenler için MediaTek Dimensity 6100+, 2x Cortex-A76 büyük çekirdeğe ve 6x Cortex-A55 verimli çekirdeğe sahip. Ayrıca 6nm üretim sürecine dayalı sekiz çekirdekli bir mimari ile destekleniyor. Bunun yanında Galaxy F15 5G, ön yüzünde 6,5 inç AMOLED FHD+ 90Hz ekran, 13MP ön kamera ve 50MP üçlü kamera kurulumu ile tanıtılacak. Bu kuruluma ise, 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama eşlik edecek.
Samsung Galaxy F15 5G'nin çıkış tarini halen netleşmedi. Ancak Koreli devin Hindistan sayfasında ''çok yakında'' olarak görünüyor. Dolayısıyla çok yakında netleştiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.