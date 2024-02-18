Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisinin ardından, Galaxy F yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, Samsung Galaxy F15 5G modelinin bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Samsung, Galaxy F15 5G modelinin bazı özelliklerine açıklık getirdi.

Samsung Galaxy F15 5G neler sunuyor?

Kaçıranlar için Galaxy F15 5G'nin MediaTek Dimensity 6100+, Android 14 ve 4GB RAM kapasitesi ile tanıtılacağı doğrulanmıştı. Son raporlar ise, akıllı telefonun 6000mAh batarya ve 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacağını gösteriyor. Bunun bu fiyat segmentinde bir ilk olacağını hatırlatalım. Akıllı telefonun fiyatı ise, 15.000 RS'nin yani 180 doların altında olacak.

Bilmeyenler için MediaTek Dimensity 6100+, 2x Cortex-A76 büyük çekirdeğe ve 6x Cortex-A55 verimli çekirdeğe sahip. Ayrıca 6nm üretim sürecine dayalı sekiz çekirdekli bir mimari ile destekleniyor. Bunun yanında Galaxy F15 5G, ön yüzünde 6,5 inç AMOLED FHD+ 90Hz ekran, 13MP ön kamera ve 50MP üçlü kamera kurulumu ile tanıtılacak. Bu kuruluma ise, 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama eşlik edecek.

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Samsung Galaxy F15 5G'nin çıkış tarini halen netleşmedi. Ancak Koreli devin Hindistan sayfasında ''çok yakında'' olarak görünüyor. Dolayısıyla çok yakında netleştiğini görebiliriz.

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Samsung Galaxy F15 5G modelini tanıtmaya başladı! Neler sunacak?