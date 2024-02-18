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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy F15 5G modelini tanıtmaya başladı: Neler sunacak?

    Samsung, uygun fiyatlı telefonu Galaxy F15 5G modelini tanıtmaya başladı. Peki 6.000mAh, 90Hz ekran ve daha fazlasıyla gelen Galaxy F15 5G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
    Samsung Galaxy F15 5G modelini tanıtmaya başladı! Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisinin ardından, Galaxy F yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, Samsung Galaxy F15 5G modelinin bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Samsung, Galaxy F15 5G modelinin bazı özelliklerine açıklık getirdi. 

    Samsung Galaxy F15 5G neler sunuyor?

    Kaçıranlar için Galaxy F15 5G'nin MediaTek Dimensity 6100+, Android 14 ve 4GB RAM kapasitesi ile tanıtılacağı doğrulanmıştı. Son raporlar ise, akıllı telefonun 6000mAh batarya ve 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacağını gösteriyor. Bunun bu fiyat segmentinde bir ilk olacağını hatırlatalım. Akıllı telefonun fiyatı ise, 15.000 RS'nin yani 180 doların altında olacak.

    Bilmeyenler için MediaTek Dimensity 6100+, 2x Cortex-A76 büyük çekirdeğe ve 6x Cortex-A55 verimli çekirdeğe sahip. Ayrıca 6nm üretim sürecine dayalı sekiz çekirdekli bir mimari ile destekleniyor. Bunun yanında Galaxy F15 5G, ön yüzünde 6,5 inç AMOLED FHD+ 90Hz ekran, 13MP ön kamera ve 50MP üçlü kamera kurulumu ile tanıtılacak. Bu kuruluma ise, 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama eşlik edecek.

    Samsung Galaxy F15 5G'nin çıkış tarini halen netleşmedi. Ancak Koreli devin Hindistan sayfasında ''çok yakında'' olarak görünüyor. Dolayısıyla çok yakında netleştiğini görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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