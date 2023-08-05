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    Samsung Galaxy Tab S9 FE’nin fiyatı ortaya çıktı

    Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı Galaxy Tab S9 ailesini yakın zamanda genişletmeyi düşünüyor. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy Tab S9 FE’nin şimdi de fiyatı ortaya çıktı.
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    Galaxy Tab S9 FE için fiyat bilgisi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Watch 6 ürünleriyle birlikte Galaxy Tab S9 serisini de tanıtmıştı. Android tarafının en güçlü tablet ailesi olarak karşımıza çıkan seri yakında yeni üyelere kavuşacak. Bir süredir sızıntılara konu olan yeni tabletten şimdi de fiyat bilgisi geldi.

    Galaxy Tab S9 FE fiyatı ile şaşırtabilir

    Galaxy S20 FE’de bulduğu başarıyı birçok seriye taşımak isteyen Samsung, geçtiğimiz yıllarda Galaxy S21 FE ve Galaxy Tab S7 FE ürünlerini de piyasaya sürmüştü. FE serisinin başarısını devam ettirmek isteyen Samsung’un önümüzdeki aylarda yeni bir FE tableti piyasaya sürmesi bekleniyor. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy Tab S9 FE’den ilk fiyat bilgisi geldi.

    @rquandt tarafından ortaya atılan bir rapora göre Galaxy Tab S9 FE’nin 6GB RAM ve 128GB depolamalı Wi-Fi modeli Hindistan’da 63000 rupiye, yani yaklaşık 760 dolara satılacak. Galaxy Tab S9’un standart modeli ise ülkede 73000 rupiye satılıyor. Galaxy Tab S9 FE için iddia edilen fiyat oldukça pahalı gözükse de Samsung, son yıllarda tablet fiyatlarını birçok ülkede arttırdı. Daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen Galaxy Tab S9 FE+ için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı. Cihazların tam teknik detayları gizemini korumaya devam etse de cihazlarda kullanılacak çip setin Exynos 1380 olması bekleniyor. 

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