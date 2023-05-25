Samsung Galaxy F54'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy F54 adında orta sınıf bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın render görüntüleri internete düştü. Yayınlanan görseller tasarım olarak Mart ayında tanıtılan Galaxy A54'e benzeyeceğini gösteriyor.
Söz konusu telefonların bazı özellikleri benzer olsa da aralarında bir dizi önemli fark var. Galaxy F54'ün 6.000 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere A54'te 5.000 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Buna ek olarak kamera konfigürasyonu konusunda da değişiklikler söz konusu.
Kamera çözünürlüğü artıyor
Yeni modelin 108 megapiksel ana kamera ile karşımıza çıkacağı bildiriliyor. Galaxy A54'te ise 50 megapiksel ana sensör kullanılmıştı. Galaxy F54 gücünü Exynos 1380 yonga setinden alacak. Cihazda Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç boyutunda AMOLED ekran göreceğiz.
Akıllı telefonun Lacivert ve Gümüş olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak 435 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı da gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.