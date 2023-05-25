Samsung Galaxy F54'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy F54 adında orta sınıf bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın render görüntüleri internete düştü. Yayınlanan görseller tasarım olarak Mart ayında tanıtılan Galaxy A54'e benzeyeceğini gösteriyor.

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Söz konusu telefonların bazı özellikleri benzer olsa da aralarında bir dizi önemli fark var. Galaxy F54'ün 6.000 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere A54'te 5.000 mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Buna ek olarak kamera konfigürasyonu konusunda da değişiklikler söz konusu.

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Kamera çözünürlüğü artıyor

Yeni modelin 108 megapiksel ana kamera ile karşımıza çıkacağı bildiriliyor. Galaxy A54'te ise 50 megapiksel ana sensör kullanılmıştı. Galaxy F54 gücünü Exynos 1380 yonga setinden alacak. Cihazda Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç boyutunda AMOLED ekran göreceğiz.

Akıllı telefonun Lacivert ve Gümüş olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak 435 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı da gelen haberler arasında.

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