Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak

    Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Fold 2 ile ilgili detaylar netleşiyor. Katlanabilir telefon yeni çıkan Motorola RAZR ile aynı form faktörüne sahip olacak.
    1 sa.
    445
    20
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak
    Tam Boyutta Gör

    XDA Developers internet sitesinin editörü Max Weinbach, Samsung gibi çeşitli akıllı telefon üreticileriyle ilgili elde ettiği güvenilir bilgilerle tanınan bir isim.

    Ayrıca Bkz. "Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı"

    Weinbach bu kez Güney Koreli şirketin yeni katlanabilir telefonuyla ilgili dikkate alınmaya değer bazı önemli bilgiyer paylaştı. Deneyimli editöre göre Galaxy Fold 2, Bloom kod adı altında geliştiriliyor.

    Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak
    Tam Boyutta Gör

    İki bataryası olacak

    Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek katlanabilir telefon, yeni Motorola RAZR ile aynı form faktörüne sahip olacak. Yani kapaklı telefonlar gibi katlanacak. Samsung'un telefonda gömülü ön kameraya sahip 6.8 inçlik dikey bir ekrana yer vereceği belirtiliyor.

    Ayrıca cihazda küçük bir kapak ekranı da bulunacak. Bununla birlikte telefonun iki pille donatılacağı söyleniyor. Bataryalardan birinin kapasitesi 900 mAh olacak. Galaxy Fold 2 aynı zamanda 25 watt'ın üzerinde bir hızlı şarj desteği de sunacak.



    https://twitter.com/MaxWinebach/status/1197655810463191042 Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak Sonraki Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu 2 sa. Drone taşımacılığı için tam onay alan ilk şirket UPS oldu 2 sa. Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi 2 sa. İstediğiniz kasayı topladım "DH Master incelemesi" 3 sa. ESA, astronotların uzay görevleri sırasında “uyku” haline geçmelerinin etkilerini inceliyor 3 sa. Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek 4 sa. Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu 4 sa. General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir 4 sa. Snapchat, FaceApp benzeri yaşlandırma ve gençleştirme filtresini kullanıma sundu 5 sa. Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı 5 sa. Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi 6 sa. Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı 6 sa. Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması 7 sa. Pil sorunu olmayan akıllı saat | Huawei Watch GT2 7 sa. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Türkiye, mobil uygulama pazarının kilit oyuncusu olabilir" 7 sa. PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2... 8 sa. Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı 8 sa. Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik kadrosu belli oldu 9 sa. Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü! 9 sa. Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim