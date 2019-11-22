Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak

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XDA Developers internet sitesinin editörü Max Weinbach, Samsung gibi çeşitli akıllı telefon üreticileriyle ilgili elde ettiği güvenilir bilgilerle tanınan bir isim.

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Weinbach bu kez Güney Koreli şirketin yeni katlanabilir telefonuyla ilgili dikkate alınmaya değer bazı önemli bilgiyer paylaştı. Deneyimli editöre göre Galaxy Fold 2, Bloom kod adı altında geliştiriliyor.

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İki bataryası olacak

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek katlanabilir telefon, yeni Motorola RAZR ile aynı form faktörüne sahip olacak. Yani kapaklı telefonlar gibi katlanacak. Samsung'un telefonda gömülü ön kameraya sahip 6.8 inçlik dikey bir ekrana yer vereceği belirtiliyor.

Ayrıca cihazda küçük bir kapak ekranı da bulunacak. Bununla birlikte telefonun iki pille donatılacağı söyleniyor. Bataryalardan birinin kapasitesi 900 mAh olacak. Galaxy Fold 2 aynı zamanda 25 watt'ın üzerinde bir hızlı şarj desteği de sunacak.

https://twitter.com/MaxWinebach/status/1197655810463191042