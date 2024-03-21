Samsung akıllı gözlükleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Son dönemde Samsung haber gündemini daha çok akıllı yüzük meşgul ediyor olsa da, firma kapalı kapılar ardında Apple’a rakip gözlük geliştiriyor. Samsung akıllı gözlüğü ile ilgili patent başvuruları ortaya çıkmış durumda.

Samsung Galaxy Glasses geliyor

Apple’ın Vision Pro çalışmalarının ortaya çıkmasının ardından geçen yıl Samsung cephesinde de önemli bir gelişme olmuş ve Galaxy Glasses adı tescil edilmişti. Bu yıl da gözlük ile ilgili patent başvuruları internette yayınlandı.

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Patentte hem gözlük hem de kılıfı net bir şekilde görülebiliyor. Gözlüğün bataryası kulak üstü desteğinde yer alırken sapın dış kısmında da şarj için manyetik bir pin bırakılmış. Ayrıca gözlük kılıfı içerisinde de manyetik bir pin yer alıyor.

Sadece tasarıma yer vermiş olsa da gözlüğün Galaxy cihazlarından görüntü aktaracağı ancak belirli oranda da akıllı özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Henüz Samsung bu projeyi gerçek hayata geçirecek mi bilinmiyor.

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