Nvidia’nın eksik olduğu yeri Samsung dolduruyor: İşte Mach-1

Tam Boyutta Gör Bugün yapay zekâ yongalarına dendiği zaman artık tek hakim Nvidia haline geldi. Ar-Ge bütçesine ön milyarlarca dolar aktaran Nvidia, nasılsın yeni yongalarını da ön binlerce dolar fiyatına satıyor ancak bir noktada yetersiz.

Mobil dünyada Samsung’a fırsat

Nvidia henüz mobil dünyada hüküm sürecek bir yonga geliştirebilmiş değil. Bu alanda Qualcomm, Samsung, MediaTek gibi firmalar kendi çözümleriyle yer alıyor. Bununla birlikte güçlü bir yapay zekâ motoru için güçlü bir işlemci gerekiyor. Hatta Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin bile yetersiz kalabileceği belirtiliyor.

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Samsung bu noktada devreye girmeye hazırlanıyor. Mach-1 adındaki yapay zekâ yogası, ana işlemciden bağımsız olarak ilgili özellikleri üstlenecek ve böylece sistem yükünü de azaltacak. Firma en erken 2025 yılında bu yongayı piyasaya sürmek istiyor ancak Galaxy S25 serisini es geçebilir.

Hali hazırda mobil yongalarda yapay zekâ motorları var ancak gelişmiş algoritmalar için yeterli değil. Yukarıda da değindiğimiz gibi, Nvidia gibi bir dominant oyuncunun olmadığı mobil pazarda kendisini gösterebilirse, Samsung yeni bir devrimin kapılarını açabilir.

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