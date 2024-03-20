Nvidia’nın eksik olduğu yeri Samsung dolduruyor: İşte Mach-1

Mobil dünyada Samsung’a fırsat
Nvidia henüz mobil dünyada hüküm sürecek bir yonga geliştirebilmiş değil. Bu alanda Qualcomm, Samsung, MediaTek gibi firmalar kendi çözümleriyle yer alıyor. Bununla birlikte güçlü bir yapay zekâ motoru için güçlü bir işlemci gerekiyor. Hatta Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin bile yetersiz kalabileceği belirtiliyor.
Samsung bu noktada devreye girmeye hazırlanıyor. Mach-1 adındaki yapay zekâ yogası, ana işlemciden bağımsız olarak ilgili özellikleri üstlenecek ve böylece sistem yükünü de azaltacak. Firma en erken 2025 yılında bu yongayı piyasaya sürmek istiyor ancak Galaxy S25 serisini es geçebilir.
Hali hazırda mobil yongalarda yapay zekâ motorları var ancak gelişmiş algoritmalar için yeterli değil. Yukarıda da değindiğimiz gibi, Nvidia gibi bir dominant oyuncunun olmadığı mobil pazarda kendisini gösterebilirse, Samsung yeni bir devrimin kapılarını açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.