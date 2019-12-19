Samsung, Galaxy Home Mini'yi CES 2020'de sahneye çıkaracak

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Samsung, Galaxy Home Mini adlı akıllı hoparlörünü Ocak ayında düzenlenecek CES 2020 fuarına getirecek. Geçen yıl tanıtılan Galaxy Home'un daha küçük versiyonu olarak tasarlanan cihaz 2019 Samsung Geliştirici Konferansı'nda sergilenmişti.

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Güney Koreli şirket tıpkı Galaxy Home'da olduğu gibi akıllı hoparlörün ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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Galaxy Home konusunda soru işaretleri var

Galaxy Home Mini'nin CES 2020'de sergilenecek olması fuardan hemen sonra satışa sunulacağı anlamına gelmiyor. Zira henüz 2018'de tanıtılan Galaxy Home modelinin çıkış tarihi hakkında bile net bir bilgi yok.

Aslına bakılırsa bir yıldan fazla bir süre önce lanse edilen Galaxy Home'un piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda büyük şüpheler var. Belki de Samsung sonunda sadece Galaxy Home Mini'yi piyasaya sürecek. Bekleyip göreceğiz.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/12/133_280187.html