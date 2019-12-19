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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü

    Apple'ın en büyük iş ortaklarından biri olan ve iPhone modellerinin montajını yapan Foxconn şirketi ilginç bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Şirketin 43 milyon dolar zarara uğratıldığı belirtiliyor.
    1 sa.
    1,5b
    310
    9
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü
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    Merkezi Tayvan'da bulunan ve Apple'ın en önemli iş ortaklarından biri olan Foxconn, ilginç bir dolandırcılıkla çalkalanıyor. iPhone modellerinin montajını yapan şirket bir çete tarafından 43 milyon dolarlık zarara uğratıldı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak"

    Diğer tesislerde de benzer olaylar olabilir

    Foxconn'un yaptığı açıklamada şirket çalışanlarından birkaçının, imha edilmek üzere ayrılan hatalı veya düşük kalitedeki iPhone parçalarını sattıklarını açıkladı. Tayvanlı bir işadamına satılan kusurlu iPhone bileşenlerinin montajla birleştirilerek, adeta Foxconn'un Çin'deki tesislerinde üretilmiş gibi piyasaya sürüldüğü belirtildi. Üç yıldır yapıldığı tespit edilen bu yöntemle, kullanıcılara milyonlarca hatalı iPhone modelinin satıldığı ifade ediliyor.

    Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü
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    İşin en can alıcı noktası ise Foxconn'un ortaya çıkardığı bu usulsüzlüğün sadece bir tesis için geçerli olması. Zira diğer tesislerde de bu tip olayların yaşanıyor olma ihtimali mevcut. Dolandırıcılığa konu olan Çin'deki Zhengzhou fabrikası ise günde yarım milyon cihaz üretme kapasitesine sahip ve Foxconn'un en büyük üretim tesislerinden biri. Soruşturmaların nasıl sonuçlanacağı ve hatalı iPhone'ların tespit edilip edilmeyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.



    https://appleinsider.com/articles/19/12/18/foxconn-investigating-43m-fraud-ring-involving-faulty-iphone-parts Yorum Yaz
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    RaptorFX 29 dk. en beğenilen
    Dandik TVler doğru söylüyormuş ya la... İhraç fazlası iphone varmış =)
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    Fthcyr 3 dk.
    Hani ios güvenliydi 😲
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    RaptorFX 29 dk. en beğenilen
    Dandik TVler doğru söylüyormuş ya la... İhraç fazlası iphone varmış =)
    Yanıtla +6
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    ByBaterist 34 dk.
    Şimdi samsungcular gelir.
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    V4LKyR 49 dk.
    Şaka mı? :D

    SDŞLQWJDQW:WEQ:WE:QWE:QWEQW:EQ
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    Spider_hip 1 sa.
    Kullanıcılarına bir kez daha geçmiş olsun.
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    homebird 1 sa.
    Ezdiği insanların ahı tutmuştur. Sevindim.
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    joven 1 sa.
    Haber doğruysa Apple güvenirliği ciddi bir şekilde sarsılır ve telafisi Apple çok ağır bir maliyet demektir tabi olayın üstünü örterlersede bu ayrı bir sıkandal demektir.
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    Schtroumpf Grognon 47 dk. joven
    itibarinin pek sarsilacagini sanmam. kac yildir bu islemin devam ettigini belirtebilmelerinin bir sebebi de o parcalarin seri no'larinin kaydinin tutulmasi. "one time courtesy" politikasini cok guzel sekilde uygulayabilen bir sirketten bahsediyoruz. cihazlar tespit edilip yenileriyle degistirilir ve bu memnuniyet olarak yansir. kaldi ki sadece 40 milyon dolardan bahdediyoruz.

    itibar uretilen cihazin kullanici sagligini tehlikeye atmasiyla sarsilir en cok (patlayan telefon gibi). burada ise sorunlu parcalar mevcut sadece. ki satilan bu hatali urunler de garanti kapsaminda oldugu icin belki bircogu servisten degistirilmistir bile farkinda olmadan.



    dipnot: yillardir sebekesi cekiyor gorunmesine ragmen baskalari tarafindan araninca ulasilamayan note 4 kullanicisiyim. cihaz akilli telefon olarak geciyor fakat "telefon" ozelligi hatali calismasina ragmen ne cihaz degisimi ne de para iadesi alabildim. anakart degisimi onerdiler en fazla.
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    esmerbuyucu 36 dk. joven
    Uzunca yazarak yorulmuşsunuz ben kısaca söyleyeyim;



    Batar
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