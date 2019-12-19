Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü

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Merkezi Tayvan'da bulunan ve Apple'ın en önemli iş ortaklarından biri olan Foxconn, ilginç bir dolandırcılıkla çalkalanıyor. iPhone modellerinin montajını yapan şirket bir çete tarafından 43 milyon dolarlık zarara uğratıldı.

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Diğer tesislerde de benzer olaylar olabilir

Foxconn'un yaptığı açıklamada şirket çalışanlarından birkaçının, imha edilmek üzere ayrılan hatalı veya düşük kalitedeki iPhone parçalarını sattıklarını açıkladı. Tayvanlı bir işadamına satılan kusurlu iPhone bileşenlerinin montajla birleştirilerek, adeta Foxconn'un Çin'deki tesislerinde üretilmiş gibi piyasaya sürüldüğü belirtildi. Üç yıldır yapıldığı tespit edilen bu yöntemle, kullanıcılara milyonlarca hatalı iPhone modelinin satıldığı ifade ediliyor.

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İşin en can alıcı noktası ise Foxconn'un ortaya çıkardığı bu usulsüzlüğün sadece bir tesis için geçerli olması. Zira diğer tesislerde de bu tip olayların yaşanıyor olma ihtimali mevcut. Dolandırıcılığa konu olan Çin'deki Zhengzhou fabrikası ise günde yarım milyon cihaz üretme kapasitesine sahip ve Foxconn'un en büyük üretim tesislerinden biri. Soruşturmaların nasıl sonuçlanacağı ve hatalı iPhone'ların tespit edilip edilmeyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

https://appleinsider.com/articles/19/12/18/foxconn-investigating-43m-fraud-ring-involving-faulty-iphone-parts