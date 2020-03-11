Samsung Galaxy M11'in görseli ve detayları ortaya çıktı

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Akıllı telefon üreticisi Samsung'un M serisini genişleteceğine dair söylentiler mevcuttu ve bu serinin son üyesi ise Galaxy M11 modeli olacak. Sızan yeni görsel ve detaylar, giriş seviyesi cihazın merak edilen yönlerine ışık tutuyor.

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Giriş seviyesinde özellikler

Galaxy M11 ilk olarak, Google Play Console'da yayınlanan bir listeyle ortaya çıktı. Cihazın ön paneli ve teknik detaylarının yer aldığı listede, akıllı telefonun 720x1560 çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği belirtiliyor. Bunun da 6 inçlik bir ekrana işaret ettiğini söyleyebiliriz. Görselde de görebileceğiniz üzere Galaxy M11'in ekranının sol üstünde delikli bir selfie kamerası da mevcut.

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Snapdragon 450 yonga seti üzerine inşa edilen cihazın 3GB RAM kapasitesine sahip olacak. Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzünü çalıştıracak akıllı telefon, Ocak ayında Wi-Fi Alliance tarafından da onaylanmıştı. Mavi, siyah ve menekşe renklerinde satışa sunulacak olan Galaxy M11'in fiyatı konusunda ise henüz sızmış bir bilgi yok.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m11_leaks_through_google_play_console_punchhole_selfie_cam_in_tow-news-41930.php

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