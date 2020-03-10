WhatsApp klonları uygulamanın popülaritesini olumsuz etkiliyor

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması ancak bu popülaritesi, üçüncü taraf klonlar tarafından aşağıya çekiliyor. Zira büyük bir kullanıcı grubu, daha fazla serbestlik sunan WhatsApp klonlarına kaymış durumda.

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WhatsApp durumdan memnun değil

Analiz şirketi Quartz'ın yayınladığı verilere göre, büyük sayılabilecek bir kullanıcı grubu, WhatsApp'ın üçüncü taraf sürümlerini kullanıyor. WhatsApp modu olarak da adlandırılan bu uygulamalar, resmi uygulama marketlerinin dışından indirilebiliyor. Silinen mesajları geri yükleme, daha büyük medya dosyalarının gönderilip alınabilmesi ve birden fazla hesabın çalıştırılmasına olanak sağlayan bu üçüncü taraf WhatsApp modları kullanıcılar tarafından cezbedici özelliklere sahip.

Tam Boyutta Gör

Bu klonlardan biri olan GBWhatsApp, Afrika'nın en büyük üç mobil internet pazarında popülerlik bakımından orjinal WhatsApp sürümünün hemen ardından ikinci sırada. Şirket daha önce bu tip klonlara bir önlem almış ve bu modları yükleyen kullanıcıların hesaplarının kapatılabileceğini bile açıklamıştı. Ülkemizde de de yaygın olarak kullanılan WhatsApp modları ile ilgili şirketin önümüzdeki dönemde nasıl bir önlem alacağı ise şimdilik kestirilemiyor.

https://www.techspot.com/news/84320-whatsapp-popularity-understated-due-third-party-clones.html

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