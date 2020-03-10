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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp klonları uygulamanın popülaritesini olumsuz etkiliyor

    Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, uygulamanın klonlarından şikayetçi. Yayınlanan rapor hatırı sayılır bir kullanıcı grubunun WhatsApp klonu kulandığını gösteriyor.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp klonları uygulamanın popülaritesini olumsuz etkiliyor

    WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması ancak bu popülaritesi, üçüncü taraf klonlar tarafından aşağıya çekiliyor. Zira büyük bir kullanıcı grubu, daha fazla serbestlik sunan WhatsApp klonlarına kaymış durumda.

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    WhatsApp durumdan memnun değil

    Analiz şirketi Quartz'ın yayınladığı verilere göre, büyük sayılabilecek bir kullanıcı grubu, WhatsApp'ın üçüncü taraf sürümlerini kullanıyor. WhatsApp modu olarak da adlandırılan bu uygulamalar, resmi uygulama marketlerinin dışından indirilebiliyor. Silinen mesajları geri yükleme, daha büyük medya dosyalarının gönderilip alınabilmesi ve birden fazla hesabın çalıştırılmasına olanak sağlayan bu üçüncü taraf WhatsApp modları kullanıcılar tarafından cezbedici özelliklere sahip.

    WhatsApp klonları uygulamanın popülaritesini olumsuz etkiliyor
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    Bu klonlardan biri olan GBWhatsApp, Afrika'nın en büyük üç mobil internet pazarında popülerlik bakımından orjinal WhatsApp sürümünün hemen ardından ikinci sırada. Şirket daha önce bu tip klonlara bir önlem almış ve bu modları yükleyen kullanıcıların hesaplarının kapatılabileceğini bile açıklamıştı. Ülkemizde de de yaygın olarak kullanılan WhatsApp modları ile ilgili şirketin önümüzdeki dönemde nasıl bir önlem alacağı ise şimdilik kestirilemiyor.



    https://www.techspot.com/news/84320-whatsapp-popularity-understated-due-third-party-clones.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    celilsaygin (Celil Saygın) 1 hf. en beğenilen
    Arge sıfır. Kullanıcıları dinleyip ona göre geliştirme yok sonra modlu kullanıyorlar diye yakınıyorlar
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    o uygulamadaki özellikleri getirirse önlem almasına gerek kalmaz ki ?
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ludo-Shi (Furkan ) 17 sa. Galatas4ray
    Kaliteyi bozmalarının sebebi interneti az yemesi. Eğer aynı kalitede atmak istiyorsan belge ya da galeri kısmından atabilirsin. Ben buna üşendiğim için ve silinen mesajları görebilmek için klon kullanıyorum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    IOS’da da JB yapmadan yüklenebilen düzgün bir Whatsapp klonu var mı?
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Tespit ettiklerine ban atıyorlar zaten.
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    Sirchade 1 hf.
    GBWhatsapp mükemmele yakın valla. Kalite bozmadan fotoğraf gönderimi, mb sınırı olmadan video gönderimi, çevrimiçi, iletildi, görüldü gibi şeyleri gizleme, kişiye özel gizlilik ayarı, sohbet kilidi vs... Hiçbir eksiği yok, normal whatsapp kullanamıyorum şu an.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Fotograf ve video kalitesini bozuyor ilk buna çözüm bulsunlar.Tabi millet gidip muadil kullanır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    celilsaygin (Celil Saygın) 1 hf. en beğenilen
    Arge sıfır. Kullanıcıları dinleyip ona göre geliştirme yok sonra modlu kullanıyorlar diye yakınıyorlar
    Yanıtla +14
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    o uygulamadaki özellikleri getirirse önlem almasına gerek kalmaz ki ?
    Yanıtla +12
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