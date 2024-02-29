Galaxy Z Fold 6 Ultra ortaya çıktı: İki farklı sürüm olacak

Galaxy Z Fold 6 Ultra geliyor
Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor. Ancak değişiklikler bununla sınırlı olmayabilir. WinFuture'dan gelen yeni bir rapor, iki farklı Fold 6 modeli göreceğimizi öne sürüyor.
Bunlardan ilki standart Galaxy Z Fold 6 olurken, Q6A isimli daha yetenekli bir sürüm daha olacak. Bunun da tıpkı Galaxy S serisinde olduğu gibi Ultra olarak adlandırılması muhtemel.
Şu anda bu yeni model hakkında elimizde herhangi bir bilgi yok ancak sızdırılan model numarasının, mevcut telefonlar ile örtüştüğünü belirtmekte fayda var. Öyle ki Galaxy Z Fold 5'in kod adı 'Q5', Z Flip 5'in kod adı ise 'B5'ti. Yani Q6 ve B6 sırasıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'yı temsil ediyor. Sızdırılan ''Q6A'' numarası ise daha güçlü bir versiyonu doğruluyor diyebiliriz.
Sızıntılar, Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın tıpkı S24 Ultra'da olduğu gibi titanyum çerçeve ve 200MP ISOCELL HP2 birincil kamera gibi yükseltmelere sahip olacağı yönünde. Ayrıca isteğe bağlı ekran kalemi desteği, daha yüksek bellek ve depolama yapılandırmaları ile daha büyük kapak ve ana ekranlar sunduğu söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.