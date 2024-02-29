Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin ardından tüm gözler Samsung’un katlanır telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’ya çevrildi. Daha önce Galaxy Z Fold 6'nın tasarımına ilişkin CAD görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Galaxy Z Fold 6 Ultra doğrulanmış olabilir.

Galaxy Z Fold 6 Ultra geliyor

Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor. Ancak değişiklikler bununla sınırlı olmayabilir. WinFuture'dan gelen yeni bir rapor, iki farklı Fold 6 modeli göreceğimizi öne sürüyor.

Bunlardan ilki standart Galaxy Z Fold 6 olurken, Q6A isimli daha yetenekli bir sürüm daha olacak. Bunun da tıpkı Galaxy S serisinde olduğu gibi Ultra olarak adlandırılması muhtemel.

Şu anda bu yeni model hakkında elimizde herhangi bir bilgi yok ancak sızdırılan model numarasının, mevcut telefonlar ile örtüştüğünü belirtmekte fayda var. Öyle ki Galaxy Z Fold 5'in kod adı 'Q5', Z Flip 5'in kod adı ise 'B5'ti. Yani Q6 ve B6 sırasıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'yı temsil ediyor. Sızdırılan ''Q6A'' numarası ise daha güçlü bir versiyonu doğruluyor diyebiliriz.

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Sızıntılar, Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın tıpkı S24 Ultra'da olduğu gibi titanyum çerçeve ve 200MP ISOCELL HP2 birincil kamera gibi yükseltmelere sahip olacağı yönünde. Ayrıca isteğe bağlı ekran kalemi desteği, daha yüksek bellek ve depolama yapılandırmaları ile daha büyük kapak ve ana ekranlar sunduğu söyleniyor.

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Galaxy Z Fold 6 Ultra ortaya çıktı: İki farklı sürüm olacak