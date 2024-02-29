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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 Ultra ortaya çıktı: İki farklı sürüm olacak

    Samsung, Galaxy S serisinde olduğu gibi Galaxy Z serisini de bölebilir. Galaxy Z Fold 6 ve Fold 6 Ultra'nın yolda olduğu söyleniyor. İşte tüm detaylar...       
    Galaxy Z Fold 6 Ultra ortaya çıktı: İki farklı sürüm olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin ardından tüm gözler Samsung’un katlanır telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’ya çevrildi. Daha önce Galaxy Z Fold 6'nın tasarımına ilişkin CAD görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Galaxy Z Fold 6 Ultra doğrulanmış olabilir.

    Galaxy Z Fold 6 Ultra geliyor

    Kaçıranlar için Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor. Ancak değişiklikler bununla sınırlı olmayabilir. WinFuture'dan gelen yeni bir rapor, iki farklı Fold 6 modeli göreceğimizi öne sürüyor.

    Bunlardan ilki standart Galaxy Z Fold 6 olurken, Q6A isimli daha yetenekli bir sürüm daha olacak. Bunun da tıpkı Galaxy S serisinde olduğu gibi Ultra olarak adlandırılması muhtemel.

    Şu anda bu yeni model hakkında elimizde herhangi bir bilgi yok ancak sızdırılan model numarasının, mevcut telefonlar ile örtüştüğünü belirtmekte fayda var. Öyle ki Galaxy Z Fold 5'in kod adı 'Q5', Z Flip 5'in kod adı ise 'B5'ti. Yani Q6 ve B6 sırasıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'yı temsil ediyor. Sızdırılan ''Q6A'' numarası ise daha güçlü bir versiyonu doğruluyor diyebiliriz.

    Sızıntılar, Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın tıpkı S24 Ultra'da olduğu gibi titanyum çerçeve ve 200MP ISOCELL HP2 birincil kamera gibi yükseltmelere sahip olacağı yönünde. Ayrıca isteğe bağlı ekran kalemi desteği, daha yüksek bellek ve depolama yapılandırmaları ile daha büyük kapak ve ana ekranlar sunduğu söyleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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